Zomato Result: Zomato का मुनाफा 2 करोड़ रुपए से बढ़कर 253 करोड़ रुपए हुआ, शेयर में आया उछाल
बीते एक महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस 6.74 फीसदी रहा है। 1 महीने में ये रिटर्न 14.77 फीसदी, 3 महीने में 21.20 फीसदी और 1 साल में 176.21 फीसदी रिटर्न दिया है। कंपनी ने 3 सालों के दौरान 75.35 फीसदा का रिटर्न दिया है। एक कैंलडर ईयर में स्टॉक ने 89.24 फीसदी का रिटर्न दिया है।
Zomato का अप्रैल-जून तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 126.5 गुना बढ़कर 253 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए था। जोमैटो की पहली तिमाही में आय (रेवेन्यू) 74% बढ़कर 4,206 करोड़ हो गई है। एक साल पहले की समान तिमाही में रेवेन्यू 2,416 करोड़ रुपए था। जोमैटो ने आज यानी, 1 अगस्त को वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं।
तिमाही नतीजों का एलान
ZOMATO ने तिमाही नतीजों का एलान कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज में बताया कि मौजूदा कारोबारी साल की पहली तिमाही में उनका मुनाफा 12550% तक बढ़ा है। कंपनी का मुनाफा 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 253 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी की कमाई पर नजर डालें तो वो भी करीब दोगुनी हो गई है। कंपनी की कंसोलिडेटेड कमाई 2416 करोड़ से बढ़कर 4206 करोड़ रुपये सालाना हो गई है।
कंपनी के EBITDA
कंपनी के EBITDA में भी कंपनी ने शानदार ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी का EBITDA 48 करोड़ के घाटे के मुकाबले 177 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी की फूड डिलिवरी कमाई 186 करोड़ से बढ़कर 321 करोड़ रुपये हुई है। कमाई तिमाही दर तिमाही के आधार पर 105 करोड़ घाटे के मुकाबले 43 करोड़ रुपये हो गई है।
स्टॉक का परफॉर्मेंस
स्टॉक में तेजी
तिमाही नतीजों के बाद स्टॉक में तेजी दर्ज की गई है। कंपनी के स्टॉक में की तेजी दर्ज हुई है। 1 अगस्त को कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का शेयर 237.90 रूपए के साथ बंद हुआ है।