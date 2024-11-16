दलाल स्ट्रीट पर निवेशक अगले हफ्ते में कंपनियों जैसे कि ONGC, MRF, Akzo Nobel, Cochin Shipyard और Ashok Leyland Limited पर कड़ी नजर बनाए रखेंगे। अगले 5 दिनों में 40 से अधिक कंपनियां अपने शेयरों को ex-dividend के रूप में ट्रेड करेंगी, जिनमें डिविडेंड, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसे एलान शामिल हैं। इन स्टॉक्स में से कई डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी घोषित करेंगे।

प्रमुख कंपनियों में ONGC ने ₹6 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, Akzo Nobel ₹70 प्रति शेयर का भुगतान करेगी और MRF ने ₹3 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। MRF ने अपनी रिकॉर्ड डेट 20 नवम्बर तय की है, जबकि एक्स-डिविडेंड डेट 19 नवम्बर है। ONGC और अक्जो नोबेल भी 19 नवम्बर को एक्स-डिविडेंड होंगे और उनकी रिकॉर्ड डेट 20 नवम्बर होगी।

अन्य कंपनियां जो अंतरिम डिविडेंड घोषित कर रही हैं, उनमें Cochin Shipyard (₹4 प्रति शेयर), Manappuram Finance (₹1 प्रति शेयर), और Chambal Fertilisers & Chemicals

(₹5 प्रति शेयर) शामिल हैं। कोचिन शिपयार्ड और चम्बल फर्टिलाइजर्स के एक्स-डिविडेंड डेट 19 नवम्बर तय की गई है, जबकि मनप्पुरम फाइनेंस 18 नवम्बर को एक्स-डिविडेंड होगा।

अगले हफ्ते के लिए एक्स-डिविडेंड ट्रेडिंग स्टॉक्स

Emami Limited

शेयर 18 नवम्बर 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे। कंपनी ने ₹4 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 18 नवम्बर रखी गई है।

Manappuram Finance Limited

शेयर 18 नवम्बर 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे। कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 18 नवम्बर रखी गई है।

Sundram Fasteners Limited

कंपनी ने ₹3 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 18 नवम्बर 2024 रखी गई है।

Procter & Gamble Hygiene and Health Care Limited

शेयर 19 नवम्बर 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे। कंपनी ने ₹95 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।

R Systems International Limited

शेयर 19 नवम्बर 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे। कंपनी ने ₹6.50 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 19 नवम्बर रखी गई है।

Asian Paints Limited

कंपनी ने ₹4.25 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 19 नवम्बर 2024 रखी गई है।

Ashok Leyland Limited

शेयर 19 नवम्बर 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे। कंपनी ने ₹2 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 19 नवम्बर रखी गई है।

Akzo Nobel India Limited

शेयर 19 नवम्बर 2024 को एक्स-डिविडेंड होंगे। कंपनी ने ₹70 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 20 नवम्बर रखी गई है।

Ex-Date:

Ex-Date वह तारीख होती है, जिसके बाद कंपनी के शेयर खरीदे जाने पर डिविडेंड या बोनस का फायदा नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस तारीख के बाद कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप डिविडेंड या बोनस के योग्य नहीं होंगे। Ex-Date कंपनी द्वारा तय की जाती है।