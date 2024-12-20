scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारONGC, HPCL, BPCL और Indian Oil शेयरों में आएगा बड़ा तूफान!

ONGC, HPCL, BPCL और Indian Oil शेयरों में आएगा बड़ा तूफान!

ब्रोकरेज फर्म CLSA का अनुमान है कि भारत की सरकारी तेल रिफाइनर कंपनियां जैसे Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) and Indian Oil Corporation Ltd. (IOC) पर रिपोर्ट जारी की है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 20, 2024 10:08 IST

ब्रोकरेज फर्म CLSA का अनुमान है कि भारत की सरकारी तेल रिफाइनर कंपनियां जैसे Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL) and Indian Oil Corporation Ltd. (IOC) दिसंबर तिमाही में डीजल और पेट्रोल मार्जिन के आधार पर "बम्पर" प्रदर्शन करेंगी।

CLSA ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कच्चे तेल के बारे में सेंटीमेंट्स नकारात्मक बना हुआ है, क्योंकि सट्टेबाजी नेट लॉन्ग पोजीशंस अभी भी रिकॉर्ड निम्न स्तरों पर बनी हुई हैं।

advertisement

OPEC+ ने अपने उत्पादन कटौती को चार महीने के लिए टाल दिया है और इसके साथ ही अपने पहले के योजना के मुकाबले भविष्य में और अधिक धीरे-धीरे उत्पादन कटौती को खत्म करने का सुझाव दिया है।

CLSA का मानना है कि उत्पादन कटौती के खत्म होने में और देरी कच्चे तेल की कीमतों का समर्थन करेगी, क्योंकि 2025 के लिए अतिरिक्त तेल की मांग गैर-OPEC उत्पादन वृद्धि के लगभग बराबर हो सकती है।

भारत में अक्टूबर महीने में तेल की मांग वर्ष दर वर्ष 4% बढ़ी है। हालांकि CLSA को तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बम्पर तिमाही का अनुमान है, लेकिन यह कुछ हद तक बढ़ती LPG नुकसान से आंशिक रूप से ऑफसेट हो सकता है।

CLSA के अनुसार OMCs के लिए बम्पर तिमाही का अनुमान होने के बावजूद, CLSA इस क्षेत्र में ONGC के शेयरों को पसंद करता है, क्योंकि अपस्ट्रीम उपधारा तेल एक्सप्लोरर कच्चे तेल की $60 प्रति बैरल से कम वास्तविकता को मूल्यित कर रहा है। इसके अलावा इसके पास अगले 6-9 महीनों में खेल सकते अन्य महत्वपूर्ण ट्रिगर्स भी हैं।

नए टारगेट्स
CLSA का ONGC पर "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है और ₹330 का प्राइस टारगेट है। वहीं, CLSA ने BPCL पर "अंडरपरफॉर्म" रेटिंग दी है और ₹270 का प्राइस टारगेट तय किया है, जबकि इंडियन ऑयल पर भी "अंडरपरफॉर्म" रेटिंग है और ₹120 का प्राइस टारगेट है।

HPCL के शेयर इस साल अब तक 53% बढ़ चुके हैं, जबकि BPCL के शेयर इस साल 30% बढ़े हैं। इंडियन ऑयल के शेयर 2024 में अब तक केवल 7% बढ़े हैं, जिससे यह पिछड़ गया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 20, 2024