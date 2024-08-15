स्वतंत्रता दिवस पर बसंत महेश्वरी ने आदिवासी कुर्ता पहनकर एकजुटता का दिया संदेश, साइबर फ्रॉड पर भी जताई चिंता

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शेयर मार्केट के दिग्गज बसंत महेश्वरी ने एक महत्वपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला संदेश साझा किया, जिसमें उन्होंने आदिवासी समुदाय द्वारा बनाए गए कुर्ते को पहनने के पीछे की प्रेरणा को उजागर किया। इस विशेष कुर्ते को पहनकर महेश्वरी ने अपने संदेश के माध्यम से देश के दो हिस्सों – विकसित और विकासशील भारत के बीच के अंतर को उजागर करने की कोशिश की। उनके अनुसार, यह कुर्ता उनके लिए एक प्रतीक था जो दर्शाता है कि देश के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों की सांस्कृतिक समृद्धि और परंपराएं कैसे आज भी जीवित हैं और उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए।

advertisement

महेश्वरी ने इस कुर्ते को छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र से आए एक व्यक्ति द्वारा भेंट किए जाने का उल्लेख किया। यह गिफ्ट उनके लिए न केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक था बल्कि यह उनकी सोच को भी दर्शाता है जिसमें वह देश के पिछड़े क्षेत्रों के साथ एकजुटता और समर्थन का संदेश देना चाहते थे। यह पहल उनकी सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को प्रदर्शित करती है और उनके दर्शकों को भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हर भारतीय की पहचान और सांस्कृतिक विविधता को समझना और सम्मानित करना आवश्यक है।

Also Read: RVNL के बारे में क्या कहा Basant Maheshwari ने?

महेश्वरी ने अपनी पोस्ट में साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि कैसे साइबर फ्रॉड अब एक गंभीर खतरा बन गया है, जिससे आम लोग ही नहीं बल्कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी प्रभावित हो चुके हैं। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो स्वयं साइबर क्राइम विभाग में काम कर चुके थे, भी इस फ्रॉड का शिकार हो गए। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि साइबर फ्रॉड की समस्या कितनी व्यापक हो चुकी है और यह किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है।

महेश्वरी ने बताया कि बुल मार्केट के दौरान लोगों में बढ़ती लालच और आशावाद के चलते साइबर फ्रॉड्स की घटनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को चेतावनी दी कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने से पहले अत्यधिक सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें। उन्होंने यह भी बताया कि कई मामलों में लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई को खो दिया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अंत में, महेश्वरी ने अपने नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों से पैसे ठगने वालों के बारे में भी सतर्कता बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए और अपने व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए। यह संदेश न केवल साइबर सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का भी प्रयास है। महेश्वरी की यह पहल उनके सामाजिक और नैतिक दायित्व को दर्शाती है और सभी को सतर्क रहने की सलाह देती है।