Olectra Green Share News: क्या ये अब भागने के लिए तैयार है?

ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड के शेयरों ने लंबी अवधि में कई गुना रिटर्न दिया है। दो साल में शेयर 182% बढ़ा और तीन साल में 207% बढ़ा। पांच साल में इसने 815% की शानदार बढ़त हासिल की, जिससे लंबी अवधि के निवेशकों को कई गुना रिटर्न मिला। लेकिन अब इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है और अब सवाल ये है कि क्या इस शेयर में एंट्री का टाइम आ गया है या फिर और गिरावट का इंतजार करना चाहिए। अगर गिरावट की बात की जाए तो छह महीने, तीन महीने और एक महीने में 6%, 3.22% और 1.61% की गिरावट आई है।

advertisement



ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के शेयर आज 4.33% बढ़कर 1717 रुपये पर पहुंच गए, जबकि पिछली बार यह 1645.30 रुपये पर बंद हुआ था। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड का शेयर आज 1655.05 रुपये पर खुला। कंपनी के कुल 0.84 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 14.01 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

22 फरवरी 2024 को शेयर 2,222 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया और 26 अक्टूबर 2023 को 1017.60 रुपये के 52 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया।

ब्रोकरेज की राय

जेएम फाइनेंशियल ने 2200 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज ने कहा, "यह हैदराबाद में 5,000 यूनिट/वर्ष की क्षमता वाला ग्रीनफील्ड स्टेट-ऑफ-द-आर्ट प्लांट स्थापित कर रहा है, जिसे बढ़ाकर 10,000 यूनिट/वर्ष किया जा सकता है। नए प्लांट में इलेक्ट्रिक बसों और अन्य ईवी उत्पादों के निर्माण के लिए आंशिक परिचालन शुरू हो गया है। अगले 2 वित्त वर्षों में इसमें तेजी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए बढ़ते बाजार BYD के साथ ओलेक्ट्रा का सहयोग और मजबूत ऑर्डर बुक विकास की संभावनाएं प्रदान करते हैं।"

एसबीआई सिक्योरिटीज की राय

एसबीआई सिक्योरिटीज इस शेयर पर अल्पावधि में 1,972.3 रुपये के मूल्य लक्ष्य के साथ तेजी का अनुमान लगा रही है। ब्रोकरेज ने इस मिडकैप शेयर को 1,697-1,732.2 रुपये की रेंज में खरीदने की सलाह दी है। यह कंपनी के हालिया वित्तीय प्रदर्शन, विकास की संभावनाओं, ऑर्डर बुक, नीति समर्थन और समग्र कॉर्पोरेट प्रशासन जैसे कई पहलुओं पर सकारात्मक है।

Olectra Green ने सितंबर 2024 तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 156 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो एक साल पहले इसी अवधि में 18.6 करोड़ रुपये की तुलना में 47.7 करोड़ रुपये रहा। सितंबर 2023 तिमाही में 307.2 करोड़ रुपये के मुकाबले दूसरी तिमाही में राजस्व 70.5% बढ़कर 523.7 करोड़ रुपये हो गया।

दूसरी तिमाही में ईबीआईटीडीए बढ़कर 81.2 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 40.6 करोड़ रुपये था।

ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की स्थापना 2000 में हुई थी और इसने 2015 में भारत में इलेक्ट्रिक बसों की शुरूआत की थी। यह भारत में बिजली पारेषण और वितरण नेटवर्क के लिए सिलिकॉन रबर/कम्पोजिट इंसुलेटर का सबसे बड़ा निर्माता भी है।