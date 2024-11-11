इस EV Stock ने ऐसा मारा रिवर्सल, देखते रह गए निवेशक!

scorecardresearch
इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी Ola Electric के शेयरों में सोमवार को 6.6 प्रतिशत की तेजी देखी गई। 11 नवंबर को BSE पर शेयरों में उछाल आया, जो ₹77.59 प्रति शेयर पर पहुंच गया। आइये जानते हैं आखिर किस कारण से स्टॉक में तेजी देखी जा रही है?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 11, 2024 15:22 IST

क्यों भागा स्टॉक?
दरअसल कंपनी का Q2 में घाटा कम होने के बाद निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में अपने घाटे में साल दर साल के आधार पर कमी की जानकारी दी  है।

भविश अग्रवाल की अगुवाई वाली कंपनी ने Q2 FY25 में अपने कंसोलिडेटे नेट लॉस में 5.5% की गिरावट की रिपोर्ट की, जो ₹524 करोड़ से घटकर ₹495 करोड़ हो गया। हालांकि, घाटा पिछले जून तिमाही के ₹347 करोड़ से लगभग 43% बढ़कर हो गया, जो कि EV बिक्री में कमी के कारण हुआ।ओला इलेक्ट्रिक की रेवेन्यू Q2 FY25 में ₹1,214 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹873 करोड़ थी यानि लगभग 39% की बढ़त। हालांकि Q1 FY25 में ₹1,644 करोड़ से 26.1% की गिरावट आई।

यहां तक सोमवार के सत्र में स्टॉक में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया, शुरुआती दौर में शेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक गिरावट आई और ₹70.54 पर इंट्रा डे और all-time low तक पहुंच गए। हालांकि, इसके बाद स्टॉक ने तेजी दिखाई और ₹77.59 तक पहुंच गया। 

ब्रोकरेज की राय
रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज फर्म  BofA Securities ने स्टॉक पर अपनी 'BUY' रेटिंग बरकरार रखी, लेकिन टारगेट प्राइस ₹145 से घटाकर ₹120 कर दिया। ब्रोकरेज ने कहा कि ओला इलेक्ट्रिक का ग्रॉस मार्जिन लगभग 20 प्रतिशत के स्तर पर स्थिर रहा है। ग्रॉस मार्जिन डिलीवरी से ओला की लागत संरचना पर विश्वास मिलता है, जो Gen 2 अपग्रेड (टेक-लैड) और वर्टिकल इंटीग्रेशन रणनीति से जुड़ी हुई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

