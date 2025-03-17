Ola Electric Share: स्टॉक ने डूबाया पैसा! ₹146 से टूटकर ₹46 पर आया EV Stock- आप भी फंसे हैं? जानिए क्या करें

Ola Electric Share: भाविश अग्रवाल की कंपनी Ola Electric का शेयर आज अपने 1 साल के नीचले स्तर पर चला गया है। स्टॉक ने आज अपना 52 Week Low 46.40 रुपये को टच किया है। 19 अगस्त 2024 को शेयर की कीमत 146 रुपये थी जो आज टूटकर 46 पर आ गई है।

ये ईवी स्टॉक पिछले 1 महीने में 23% और पिछले 1 हफ्ते में 12% गिरा है। आज भी इस शेयर में भारी गिरावट आई है। चलिए जानते हैं शेयर में आज गिरावट क्यों आई है? साथ ही यह भी जानिए की अगर आपका पैसा भी इस शेयर में फंसा है तो क्या करें।

आज क्यों गिरा Ola Electric का स्टॉक?

दरअसल कंपनी ने 15 मार्च को अपने एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि कंपनी के क्रेडिटर रोसमेर्टा डिजिटल सर्विसेज ने कंपनी के खिलाफ दिवालियापन याचिका दायर की है। इसी खबर के बाद से आज Ola Electric के स्टॉक ने गोता लगाया है।

कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Ola Electric Technologies Private Limited के ऑपरेशनल क्रेडिटर Rosmerta Digital Services Limited, द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की गई है।

बीएसई फाइलिंग के मुताकि, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण - बेंगलुरु बेंच (NCLT, Bengaluru) के समक्ष यह याचिका दायर की गई है जिसमें ऑपरेशनल क्रेडिटर द्वारा प्रदान की गई सर्विस के भुगतान में चूक का आरोप लगाया गया है और ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) शुरू करने की मांग की गई है।

अब निवेशक क्या करें?

अधिकतम एक्सपर्ट्स को स्टॉक में और गिरावट की उम्मीद है।

बिजनेस टुडे को Ventura Securities के विनीत बोलिन्जकर ने बताया कि ओला इलेक्ट्रिक ने अधिकांश सेगमेंट में वाहन लॉन्च किए हैं और इसके बावजूद वॉल्यूम स्थिर नहीं है। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि निगेटिविटी बनी रहेगी।

Centrum Broking के नीलेश जैन ने कहा कि मैं मौजूदा स्तरों पर कोई भी कॉन्ट्रा बेट लेने की सलाह नहीं दूंगा। जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन न हो, तब तक स्टॉक से दूर रहना बेहतर है। काउंटर एक तरह से फ्रीफॉल ज़ोन में है।

Prabhudas Lilladher की वैशाली पारेख ने कहा कि स्टॉक नीचे की ओर चल रहा है और डेली चार्ट पर ओवरसोल्ड कैटेगरी में कारोबार कर रहा है। एक्सपर्ट ने कहा कि वो ट्रेंड रिवर्सल का इंतजार करेंगे।

Ola Electric Share Price

दोपहर 2:36 बजे तक शेयर एनएसई पर 6.69% या 3.38 रुपये टूटकर 47.13 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 6.79% या 3.43 रुपये गिरकर 47.11 रुपये पर कारोबार कर रहा था।