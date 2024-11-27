Ola Electric Share: शेयर में किस अपडेट के बाद आई 20 परसेंट की तेजी

scorecardresearch
BT TV
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर बुधवार के कारोबार में 19.64 प्रतिशत बढ़कर 87.90 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। शेयर को पिछली बार 17.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 86.48 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था। इस कीमत पर, यह पिछले शुक्रवार (22 नवंबर) को देखे गए 66.60 रुपये के अपने रिकॉर्ड निम्नतम मूल्य से 29.85 प्रतिशत की रिकवरी कर चुका है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 27, 2024 14:36 IST
ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर बुधवार के कारोबार में 19.64 प्रतिशत बढ़कर 87.90 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। शेयर को पिछली बार 17.71 प्रतिशत की तेजी के साथ 86.48 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था। इस कीमत पर, यह पिछले शुक्रवार (22 नवंबर) को देखे गए 66.60 रुपये के अपने रिकॉर्ड निम्नतम मूल्य से 29.85 प्रतिशत की रिकवरी कर चुका है।

आज शेयर की कीमत में यह उछाल तब आया जब इस प्योर-प्ले ईवी कंपनी ने अपने गिग और एस1 जेड रेंज के स्कूटर लॉन्च करने की घोषणा की। भाविश अग्रवाल की अगुआई वाली कंपनी ने बीएसई फाइलिंग में कहा, "स्कूटर की नई रेंज में ओला गिग, ओला गिग+, ओला एस1 जेड और ओला एस1 जेड+ शामिल हैं, जो क्रमश: 39,999 रुपये (एक्स-शोरूम), 49,999 रुपये (एक्स-शोरूम), 59,999 रुपये (एक्स-शोरूम) और 64,999 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं। 


शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन गेडिया ने बिजनेस टुडे को बताया, "87 रुपये से ऊपर के स्तर की पुष्टि होने तक प्रतीक्षा करें और फिर आप 70 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ शेयर खरीद सकते हैं।"

एंजेल वन के वरिष्ठ शोध विश्लेषक (तकनीकी एवं डेरिवेटिव) ओशो कृष्ण ने कहा, "शेयर में कुछ राहत मिली है और यह अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर से 25 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 87 रुपये के उपक्षेत्र से ऊपर स्थिरता निकट भविष्य में और तेजी ला सकती है।"

2017 में स्थापित, ओला इलेक्ट्रिक एक शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता है जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुछ मुख्य घटक जैसे बैटरी पैक, मोटर और वाहन फ्रेम ओला फ्यूचरफैक्ट्री में बनाती है। सितंबर 2024 तक, प्रमोटरों के पास E2W प्लेयर में 36.78 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 27, 2024