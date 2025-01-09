scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारFII को पसंद आ रहा ये Penny Stock, गिरते बाजार में शेयर खरीदने के लिए मच रही लूट

FII को पसंद आ रहा ये Penny Stock, गिरते बाजार में शेयर खरीदने के लिए मच रही लूट

Multibagger Stock: शेयर बाजार गिरकर ट्रेड कर रहा है। इस बीच एक कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली है। इस शेयर में विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी भी काफी है। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कंपनी के शेयरों में तेजी क्यों आ रही है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 9, 2025 16:33 IST
The stock comes under GSM stage 2. GSM measures are applied on securities, which witness an abnormal price rise not commensurate with financial health and fundamentals.
The stock comes under GSM stage 2. GSM measures are applied on securities, which witness an abnormal price rise not commensurate with financial health and fundamentals.

Penny Stock: शेयर बाजार में ब्लूचिप्स कंपनियों के साथ पेनी स्टॉक भी कमाल कर रहे हैं। पेनी स्टॉक के माध्यम से भी निवेशक मालामाल हो रहे हैं। हम आपको आज एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसने मल्टीबैगर रिटर्न (multibagger stock) दिया है। इस शेयर में विदेशी संस्थागत निवेशकों की भी बड़ी हिस्सेदारी है। 

advertisement

विदेशी निवेशकों की 8 फीसदी हिस्सेदारी

हम OK Play India Ltd शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। इस कंपनी में विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी 8 फीसदी से ज्यादा है। पिछले कुछ सत्रों से कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली है। 

कितना है शेयर का भाव? (OK Play India Ltd Share Price)

आज कंपनी के शेयर 18.35 रुपये प्रति शेयर पर खुला था। इसके बाद शेयर में अपर सर्किट लगा और स्टॉक प्राइस 18.38 रुपये प्रति शेयर पहुंच गया। हालांकि, बाद में शेयर में हल्की गिरावट आई और स्टॉक प्राइस 4.80 फीसदी की तेजी के साथ 18.35 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।  

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (OK Play India Ltd Share Performance)

कंपनी के शेयर ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 26.73 फीसदी की तेजी आई है। वहीं,लिस्टिंग से लेकर अभी तक में कंपनी के स्टॉक में 900 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। ॉ

क्या करती है कंपनी? (About OK Play India Ltd )

OK Play India Ltd भारतीय कंपनी है। कंपनी के वेबसाइट के अनुसार यह प्लास्टिक मोल्डिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रोडक्ट बनाती और बेचती है। कंपनी मुख्यतः बच्चों के खिलौने आदि बनाती है। इसके अलावा कंपनी प्लेग्राउंड के उपकरण, राइड-ऑन खिलौने आदि प्रोडक्ट भी मैन्यूफैक्चर करती है। OK Play India Ltd पुरना कंपनी है। इसकी स्थापना साल 1988 में हुई थी।   

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 9, 2025