इस Railway Stock में आ सकती है भारी गिरावट! क्यों करें निवेशक?

नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने Texmaco Rail & Engineering Ltd पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग को बरकरार रखी है, लेकिन Jindal Rail Infrastructure Limited अधिग्रहण के बाद बढ़ते कर्ज के कारण रेलवे स्टॉक के लिए अपने टारगेट प्राइस को कम किया है। सितंबर तिमाही के लिए टेक्स्माको रेल ने रेवेन्यू में 39 प्रतिशत सालाना बढ़ोतरी और प्रॉफिट ऑप्टर टैक्स 123 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की।

ब्रोकरेज का कहना है कि Jindal Rail Infrastructure Limited अधिग्रहण के बाद बढ़ता कर्ज हमें FY25, FY26 और FY27 के स्टैंडअलोन EPS (अर्निंग पर शेयर) को 8 प्रतिशत, 8 प्रतिशत और 7 प्रतिशत कम करने के लिए मजबूर करता है। हम कंपनी की वैल्यूएशन स्टैंडअलोन आधार पर करते हैं और वर्तमान में JRIL को कोई मूल्य नहीं दिया गया है। नया टारगेट प्राइस 320 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। जबकि पहले टारगेट प्राइस 331 रुपये था। हालांकि 'खरीदें' की रेटिंग बनाए रखी है, क्योंकि हम वैल्यूएशन को Q2FY27 P/E के 50x पर आगे बढ़ा रहे हैं।

तिमाही के लिए, टेक्स्माको रेल का EBITDA मार्जिन सालाना आधार पर 100 बीपीएस घटकर 8.3 प्रतिशत हो गया। जबकि वैगन और ब्राइट पावर सेगमेंट ने स्वस्थ मार्जिन दिया, रेल-EPC (कालिंदी) सेगमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के कारण नुकसान दर्ज किया है। Q2FY25 में टेक्स्माको रेल के लिए वैगन प्रोडक्शन 2,443 था, जबकि Q1FY25 में यह 1,967 था। JRIL ने H1FY25 में लगभग 1,900 वैगन का उत्पादन किया, जिसमें 15-16 प्रतिशत EBITDA मार्जिन था।

टेक्स्माको ने Q2FY25 को लगभग 7,460 करोड़ रुपये के नेट ऑर्डर बुक के साथ खत्म किया। इसमें JRIL का 830 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक शामिल नहीं है। वैगन ऑर्डर बुक कुल ऑर्डर बुक का 55 प्रतिशत थी। निजी वैगन ने वैगन ऑर्डर बुक में 13 प्रतिशत का योगदान दिया। नुवामा ने कहा कि भारतीय रेलवे ने FY25 में अब तक 7,600 वैगन आवंटित किए हैं, जबकि और वैगन टेंडर पाइपलाइन में हैं। रोलिंग स्टॉक अधिग्रहण के लिए उच्च सरकारी लक्ष्य कंपनी के लिए सकारात्मक हैं। तिमाही के दौरान, कंपनी ने रेलवे के बढ़ते कैपेक्स के बीच अपने उत्पाद प्रस्तावों को बढ़ाने के लिए JRIL (जिसका नाम अब टेक्स्माको वेस्ट रेल रखा गया है) का 615 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

