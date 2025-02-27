Nukleus Office Solutions IPO: पैसा लगाने का आखिरी मौका! क्या है लेटेस्ट GMP का इशारा? | Price Band, Allotment DATE

Nukleus Office Solutions IPO: को-वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी Nukleus Office Solutions Limited के आईपीओ का सब्सक्राइब करने का आज आखिरी दिन है। यह SME आईपीओ पुरी तरह से फ्रेश इश्यू है और इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है।

इस SME आईपीओ का साइज 31.70 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने फ्रेश इश्यू के जरिए 13.55 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश की है। चलिए जानते हैं क्या है इस आईपीओ का प्राइस बैंड, लॉट साइज सहित अन्य आईपीओ डिटेल और कितना है इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP).

Nukleus Office Solutions IPO Dates

कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 24 फरवरी को खुला था जो आज यानी 27 फरवरी को बंद हो रहा है।

Nukleus Office Solutions IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ के लिए फिक्स प्राइस 234 रुपये रखा है।

Nukleus Office Solutions IPO Lot Size

इस आईपीओ के लिए कंपनी ने 600 शेयरों का एक लॉट तय किया है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 1,40,400 रुपये का निवेश करना होगा।

Nukleus Office Solutions IPO Registrar

इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Bigshare Services Pvt Ltd है।

Nukleus Office Solutions IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट शुक्रवार 28 फरवरी को हो सकता है।

Nukleus Office Solutions IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का जीएमपी 0 रुपये है। इस हिसाब से BSE SME पर शेयर की लिस्टिंग इसके आईपीओ प्राइस पर ही होने की संभावना है।

Nukleus Office Solutions के बारे में

कंपनी दिल्ली एनसीआर में को-वर्किंग और मैनेजड ऑफिस स्पेस प्रदान करती है, जिसमें डेस्क, प्राइवेट केबिन, मीटिंग रूम, स्टार्टअप ज़ोन और वर्चुअल ऑफिस जैसी सुविधा शामिल है। कंपनी स्टार्टअप्स, एसएमई, बड़े उद्यमों, पेशेवरों और उद्यमियों के लिए विभिन्न ऑफिस सॉल्यूशन प्रदान करती है।

31 दिसंबर, 2024 तक, कंपनी ने दिल्ली एनसीआर में 7 फ्लेसिबल ऑफिस और 4 मैनेजड ऑफिस संचालित किए, जिससे 88.48% ऑक्यूपेंसी के साथ कुल 2,796 सीटें उपलब्ध हुईं। 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी के विभिन्न विभागों में कुल 30 कर्मचारी थे।