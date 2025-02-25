scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNTPC Green Share Price: आज क्यों आई ‘ग्रीन’ स्टॉक में तेजी? साल 2025 में 22% गिरा है भाव - DETAILS

NTPC Green Share Price: आज क्यों आई ‘ग्रीन’ स्टॉक में तेजी? साल 2025 में 22% गिरा है भाव - DETAILS

साल 2025 यानी YTD बेसिस पर स्टॉक 22 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। चलिए जानते हैं आज क्यों है स्टॉक में तेजी?

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Feb 25, 2025 10:56 IST
NTPC Green share price
NTPC Green share price

NTPC Green Share Price: लगातार गिर रहे शेयर बाजार में आज ब्रेक लगा है और दोनों प्रमुख सूचकांक आज सुबह 10:53 बजे तक हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। इस बीच एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी NTPC Green Energy Limited के स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। 

advertisement

आज सुबह 9:58 बजे स्टॉक 1% से अधिक चढ़कर कारोबार कर रहा था। हालांकि पिछले 5 कारोबारी दिनों से स्टॉक लगातार गिर रहा था। साल 2025 यानी YTD बेसिस पर स्टॉक 22 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। चलिए जानते हैं आज क्यों है स्टॉक में तेजी?

क्यों भाग रहा है NTPC Green?

दरअसल सोमवार को कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद अपने एक्सचेंज फाइलिंग में एक बड़े ऑर्डर की जानकारी दी। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) ने मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) के साथ एक MoU साइन किया है। 

मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए यह MoU साइन किया गया है। इस MoU के तहत 20 गीगावॉट (GW) या उससे अधिक बिजली उत्पन्न करने के लिए स्टोरेज के साथ सोलर/विंड/हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स बनाना है।

MPPGCL और NGEL  मध्य प्रदेश जेनरेटिंग कंपनी के रिन्यूएबल जनरेशन ऑब्लिगेशन (RGO) और मध्य प्रदेश डिस्कॉम के रिन्यूएबल पर्चेज ऑब्लिगेशन (RPO) को पूरा करने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी (JVC) के गठन के लिए एक साथ काम करेंगे। 

NTPC Green Share Price

सुबह 9:58 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.37% या 1.35 रुपये चढ़कर 99.80 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.32% या 1.30 रुपये की तेजी के साथ 99.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

NTPC Green Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 हफ्ते में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 11 प्रतिशत से अधिक टूटा है। अगर साल 2025 यानी YTD आधार पर बात करें तो इस दौरान स्टॉक अब तक 22 प्रतिशत टूटा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Feb 25, 2025