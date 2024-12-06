scorecardresearch
NTPC Green Share के शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई से 10 परसेंट नीचे, क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम है?

Ankur Tyagi
UPDATED: Dec 6, 2024 10:48 IST
हाल ही में सूचीबद्ध एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर गुरुवार के कारोबार में 5.69 प्रतिशत गिरकर 139.25 रुपये के निचले स्तर पर आ गए। इस कीमत पर, शेयर अपने आल टाइम हाई से 155.30 रुपये से 10.33 प्रतिशत नीचे आ चुका है, जो कल के सत्र में देखा गया था। 

आज बीएसई पर करीब 48.35 लाख शेयरों का कारोबार हुआ। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत कारोबार 1.31 करोड़ शेयरों से काफी कम है। काउंटर पर कारोबार 68.70 करोड़ रुपये रहा, जिससे बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 1,19,148.30 करोड़ रुपये रहा। 4,78,584 शेयरों के खरीद ऑर्डर के मुकाबले 12,48,175 बिक्री ऑर्डर थे।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रैटेजी के निदेशक क्रांती बाथिनी ने कहा कि एनटीपीसी का ग्रीन एनर्जी में विविधीकरण और परमाणु ऊर्जा में प्रवेश मध्यम से अल्पावधि में कंपनी के लिए सकारात्मक होगा। उन्होंने कहा कि निवेशक गिरावट पर एनटीपीसी ग्रीन को जोड़ सकते हैं क्योंकि स्टॉक में प्रदर्शन करने की क्षमता है। यह फर्म सरकारी स्वामित्व वाली एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

तकनीकी रूप से, इस शेयर को 135-137 रुपये के स्तर पर समर्थन मिल सकता है। प्रतिरोध 144 रुपये, उसके बाद 152 रुपये और 160 रुपये के स्तर पर मिल सकता है। एक विश्लेषक ने सुझाव दिया कि मौजूदा स्तरों पर कुछ मुनाफावसूली की जानी चाहिए क्योंकि 137 रुपये से नीचे की गिरावट और अधिक नुकसान पहुंचा सकती है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "एनटीपीसी ग्रीन को 135 रुपये पर समर्थन मिलेगा। उच्च स्तर पर, तत्काल बढ़त 160 रुपये के स्तर पर सीमित है।"

आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 136 रुपये और प्रतिरोध 144 रुपये पर होगा। 144 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक कदम 149 रुपये की ओर आगे की बढ़त को गति दे सकता है। अपेक्षित ट्रेडिंग रेंज अल्पावधि के लिए 136 रुपये से 150 रुपये के बीच होगी।"

सेबी में पंजीकृत शोध विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा, "शेयर की कीमत में तेजी है, लेकिन दैनिक चार्ट पर यह बहुत अधिक ओवरबॉट है और इसका अगला प्रतिरोध 152 रुपये पर है। निवेशकों को कुछ मुनाफावसूली करनी चाहिए, क्योंकि 137 रुपये के समर्थन स्तर से नीचे दैनिक बंद होने पर निकट भविष्य में यह 121 रुपये के लक्ष्य तक नीचे जा सकता है।"

एनटीपीसी ग्रीन एक अक्षय ऊर्जा कंपनी है जो जैविक और अजैविक मार्गों के माध्यम से परियोजनाओं को शुरू करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अप्रैल 2022 में निगमित इस कंपनी की 31 अगस्त, 2024 तक छह राज्यों में सौर परियोजनाओं से 3,071 मेगावाट और पवन परियोजनाओं से 100 मेगावाट की परिचालन क्षमता थी।

सितंबर 2024 तक, प्रमोटरों के पास अक्षय ऊर्जा कंपनी में 89.01 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Dec 6, 2024