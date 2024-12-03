scorecardresearch
लिस्टिंग के बाद पहली बार इस Green Energy शेयर में लगा Upper Circuit

NTPC लिमिटेड की सहायक कंपनी NTPC Green Energy Ltd के शेयर हाल ही में लिस्ट हुए हैं। मंगलवार यानि 3 दिसंबर को शेयरों में 10 प्रतिशत के अपर सर्किट देखने को मिला। यह पहली बार है जब स्टॉक अपनी लिस्टिंग यानि 27 नवंबर के बाद अपर सर्किट में आया है।

Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 3, 2024 11:22 IST

NTPC लिमिटेड की सहायक कंपनी NTPC Green Energy Ltd के शेयर हाल ही में लिस्ट हुए हैं। मंगलवार यानि 3 दिसंबर को शेयरों में 10 प्रतिशत के अपर सर्किट देखने को मिला। यह पहली बार है जब स्टॉक अपनी लिस्टिंग यानि 27 नवंबर के बाद अपर सर्किट में आया है। 

पांच ट्रेडिंग सत्रों में से, इस स्टॉक ने चार सत्रों में हरे निशान में बंद हुआ है। मंगलवार की इस हलचल के साथ, NTPC ग्रीन एनर्जी के शेयर अपने IPO वैल्यू ₹108 से 31% ऊपर चढ़ चुके हैं। इस पांच दिन की तेजी के बाद, स्टॉक का मार्केट कैप ₹1.2 लाख करोड़ हो गया है।

NTPC ग्रीन एनर्जी ने अपने तीन दिन के IPO के दौरान ₹10,000 करोड़ जुटाए थे, जो पूरी तरह से एक नया इक्विटी शेयर जारी करने का मामला था। प्राप्त राशि का अधिकांश हिस्सा, ₹7,500 करोड़ से अधिक, कंपनी अपने मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए उपयोग करेगी। NTPC ग्रीन एनर्जी इस समय साल के तीसरे सबसे बड़े IPO के तौर पर लॉन्च हुई। इसके बाद Hyundai Motors India और Swiggy का नाम आता है। 

NTPC ग्रीन एनर्जी ने कहा कि वह वित्तीय वर्ष 2026 तक 5,000 MW परियोजनाओं को चालू करेगी और मार्च 2027 तक 19,000 MW की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखती है। NTPC ग्रीन एनर्जी के पास फिलहाल कोई विश्लेषक कवरज नहीं है। NTPC ग्रीन एनर्जी के शेयर 26 दिसंबर को विशेष रूप से ध्यान में रहेंगे, क्योंकि इस दिन कंपनी के 18.3 करोड़ से अधिक शेयर या उसके आउस्टैंडिंग इक्विटी का 2% ट्रेड के लिए पात्र हो जाएंगे, क्योंकि इसका एक महीने का शेयरधारक लॉक-इन पीरियड समाप्त हो जाएगा।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि शेयरधारक लॉक-इन पीरियड के समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि सभी शेयर खुले बाजार में बेचे जाएंगे, बल्कि वे केवल ट्रेड के लिए पात्र हो जाएंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Dec 3, 2024