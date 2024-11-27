हल्की लिस्टिंग के बाद NTPC Green Energy के शेयर 10% ऊपरी सर्किट पर पहुंचे

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बुधवार को शेयर बाजार में सकारात्मक शुरुआत की। बीएसई पर यह शेयर 111.60 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जो इसके इश्यू प्राइस 108 रुपये से 3.33% अधिक है। लिस्टिंग के बाद शेयरों में तेजी आई, और यह 10% बढ़कर 122.75 रुपये के ऊपरी सर्किट तक पहुंच गया।

बाजार में प्रदर्शन

आज कुल 2.21 करोड़ शेयरों का लेन-देन हुआ, जिससे कुल कारोबार 261.50 करोड़ रुपये का रहा। इसके साथ ही कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1,00,189.06 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

कंपनी का आईपीओ 19 से 22 नवंबर तक निवेशकों के लिए खुला था और इसे 2.42 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला।

विशेषज्ञों की राय

मेहता इक्विटीज के वरिष्ठ वीपी (रिसर्च) प्रशांत तापसे ने कहा कि लिस्टिंग बाजार की मौजूदा स्थितियों और वैल्यूएशन के अनुसार सपाट शुरुआत के अनुरूप रही। उन्होंने कहा, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का एक उत्कृष्ट अवसर है। एनटीपीसी लिमिटेड के विशाल संसाधन और विशेषज्ञता कंपनी को स्थायी ऊर्जा समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। कंपनी का ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स और बैटरी स्टोरेज में विस्तार इसकी दीर्घकालिक विकास क्षमता को और मजबूत करता है।"

उन्होंने यह भी कहा कि आवंटित निवेशकों को इसे लंबी अवधि तक होल्ड करना चाहिए, जबकि गैर-आवंटित निवेशकों को इसे निर्गम मूल्य या उससे कम पर खरीदने की सलाह दी।

स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याती ने कहा

"एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एनटीपीसी ग्रीन को विविध पोर्टफोलियो और मजबूत बुनियादी ढांचे का लाभ मिलता है। हालांकि, लाभप्रदता में उतार-चढ़ाव एक चिंता का विषय है। दीर्घकालिक निवेशकों के लिए यह एक उपयुक्त विकल्प है, और 110 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करने की सलाह दी जाती है।"

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का प्रोफाइल

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास पर केंद्रित है। अप्रैल 2022 में स्थापित यह कंपनी जैविक और अजैविक दोनों तरीकों से प्रोजेक्ट्स की स्थापना करती है। 31 अगस्त 2024 तक, कंपनी के पास छह राज्यों में 3,071 मेगावाट की सौर और 100 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं संचालित थीं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

