NTPC Green Energy के IPO पर सबसे बड़ी न्यूज

NTPC Ltd की रेन्यूएबल एनर्जी सब्सिडियरी NTPC Green Energy Ltd. के IPO को लेकर बड़ी खबर आ गई है। मार्केट रेगुलेटर SEBI से IPO के लिए मंजूरी मिल गई है। कंपनी की ओर से 18 सितंबर 2024 को आवेदन भरा गया था।

Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 28, 2024 17:57 IST
Investors looking for a green and growing portfolio will directly have access to NTPC Green; this may accordingly warrant a lower valuation for NTPC.

रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी NTPC Green Energy की योजना IPO के जरिए 10000 करोड़ रुपए जुटाने की है। इसमें 10 रुपए के फेस वैल्यू से शेयर जारी किए जाएंगे। खास बात ये है कि आईपीओ में कर्मचारियों के लिए कुछ हिस्सा रिजर्व होगा, साथ ही डिस्काउंट भी मिलेगा।

नए शेयरों से हासिल होने वाले ₹7,500 करोड़ तक का इस्तेमाल कंपनी NTPC Renewable Energy Ltd. (NREL) में निवेश, NREL का  कुछ बकाया उधारी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

आपको बता दें कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। NTPC वित्तीय वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट (GW) की रेन्यूएबल एनर्जी (RE) क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखता है। वर्तमान में इसकी 3.5 GW की स्थापित क्षमता है और 28 GW से ज्यादा पर काम चल रहा है। FY24 में बिजली उत्पादन और ऑपरेटिंग क्षमता के लिहाज से NTPC Green Energy Ltd. देश की सबसे बड़ी सरकारी रिन्युएबल एनर्जी कंपनी है। यह कंपनी ऊर्जा मंत्रालय के तहत आती है। इसके अलावा 10,975 मेगावॉट का प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। IDBI Capital Markets & Securities, HDFC Bank, IIFL Securities और Nuvama Wealth Management इस IPO के लिए बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स के रूप में काम करेंगे।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 28, 2024