NTPC Green Energy की 3 प्रतिशत प्रीमियम पर लिस्टिंग, Buy, Hold, Sell क्या करें निवेशक?

NTPC Ltd. की सब्सिडियरी NTPC Green Energy Ltd. ने बुधवार यानि 27 नवम्बर को एक्सचेंजों पर 3% से अधिक के प्रीमियम के साथ लिस्टिंग की। कंपनी के शेयरों ने NSE पर ₹111.50 पर लिस्टिंग की।

वहीं, BSE पर कंपनी के शेयर ₹111.60 पर 3.33% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। कंपनी के शेयरों की अनलिस्टेड मार्केट में लिस्टिंग से पहले ₹1 के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के साथ ट्रेडिंग हो रही थी।

advertisement

Hensex Securities के महेश एम ओझा ने कहा कि NTPC Green Energy का IPO पूरी तरह से एक लॉन्ग टर्म निवेश कहानी है। उन्होंने निवेशकों को सलाह दी कि यदि 8-10% का प्रॉफिट मिलता है तो आंशिक रूप से मुनाफा बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक इसे लंबे समय तक रख सकते हैं।

वहीं Mehta Equities के प्रशांत ताप्ते ने कहा कि लंबी अवधि के निवेशकों को बाजार में शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ाव और सेक्टर में उतार-चढ़ाव देखते हुए भी स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दी। गैर-अलॉटेड निवेशकों को उन्होंने सुझाव दिया कि अगर लिस्टिंग इश्यू प्राइस के पास हो तो वे स्टॉक को पोर्टफोलियो में एड करें।

NTPC Green Energy IPO, 19 नवम्बर से 22 नवम्बर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था, इसका का प्राइस बैंड ₹102-108 प्रति शेयर था। कंपनी ने इस इश्यू के जरिए से ₹10,000 करोड़ जुटाए।

विश्लेषकों ने आमतौर पर निवेशकों को इस इश्यू को सब्सक्राइब करने की सिफारिश की थी, क्योंकि कंपनी का सटीक बिजनेस मॉडल और मजबूत आय वृद्धि के साथ वित्तीय और रिटर्न रेशियो में सुधार हुआ है।

आपको बता दें कि यह IPO 2024 का तीसरा सबसे बड़ा IPO है, जिसके बाद Hyundai Motor India का ₹27,870 करोड़ और Swiggy का ₹11,300 करोड़ का इश्यू आता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।