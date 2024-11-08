NTPC Green Energy का IPO इस तारीख को आएगा?

NTPC Green Energy के आईपीओ की तारीख का ऐलान हो गया है। बिजनेस टुडे को बताया कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ नवंबर के तीसरे सप्ताह में खुलने वाला है। सूत्रों ने बताया कि आईपीओ सोमवार 18 नवंबर को बोली के लिए लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, आधिकारिक जानकारी जल्द ही दी जाएगी।

एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की संभावना है, जो पूरी तरह से एक ताजा शेयर बिक्री है। पीएसयू प्लेयर अगले सप्ताह के अंत में अपने मूल्य बैंड की घोषणा करने की संभावना है। यह 2024 में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने वाला तीसरा आईपीओ होगा।

एनटीपीसी ग्रीन से पहले, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (27,856 करोड़ रुपये) और स्विगी लिमिटेड (11,327 करोड़ रुपये) के आईपीओ दलाल स्ट्रीट पर आए थे। हुंडई का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ अक्टूबर में सूचीबद्ध हुआ था, जबकि स्विगी का इश्यू शुक्रवार, 8 नवंबर को बंद होगा और कंपनी अगले सप्ताह दलाल स्ट्रीट पर अपनी शुरुआत करेगी।

अप्रैल 2022 में निगमित, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक अक्षय ऊर्जा कंपनी है। इस आईपीओ में एनपीटीसी लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए भी आरक्षण होगा, साथ ही मूल कंपनी के लिए भी। दिलचस्प बात यह है कि शेयरधारक कोटे की पात्रता आरएचपी दाखिल करने की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसे मूल कंपनी द्वारा एक्सचेंजों के साथ अपडेट किया जाएगा।

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे।

