scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNTPC Green Energy का IPO इस तारीख को आएगा?

NTPC Green Energy का IPO इस तारीख को आएगा?

NTPC Green Energy के आईपीओ की तारीख का ऐलान हो गया है। बिजनेस टुडे को बताया कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ नवंबर के तीसरे सप्ताह में खुलने वाला है। सूत्रों ने बताया कि आईपीओ सोमवार 18 नवंबर को बोली के लिए लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, आधिकारिक जानकारी जल्द ही दी जाएगी।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 8, 2024 11:54 IST

NTPC Green Energy के आईपीओ की तारीख का ऐलान हो गया है। बिजनेस टुडे को बताया कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ नवंबर के तीसरे सप्ताह में खुलने वाला है। सूत्रों ने बताया कि आईपीओ सोमवार 18 नवंबर को बोली के लिए लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, आधिकारिक जानकारी जल्द ही दी जाएगी।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की संभावना है, जो पूरी तरह से एक ताजा शेयर बिक्री है। पीएसयू प्लेयर अगले सप्ताह के अंत में अपने मूल्य बैंड की घोषणा करने की संभावना है। यह 2024 में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने वाला तीसरा आईपीओ होगा।

एनटीपीसी ग्रीन से पहले, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (27,856 करोड़ रुपये) और स्विगी लिमिटेड (11,327 करोड़ रुपये) के आईपीओ दलाल स्ट्रीट पर आए थे। हुंडई का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ अक्टूबर में सूचीबद्ध हुआ था, जबकि स्विगी का इश्यू शुक्रवार, 8 नवंबर को बंद होगा और कंपनी अगले सप्ताह दलाल स्ट्रीट पर अपनी शुरुआत करेगी।

अप्रैल 2022 में निगमित, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एक अक्षय ऊर्जा कंपनी है। इस आईपीओ में एनपीटीसी लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए भी आरक्षण होगा, साथ ही मूल कंपनी के लिए भी। दिलचस्प बात यह है कि शेयरधारक कोटे की पात्रता आरएचपी दाखिल करने की तिथि के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जिसे मूल कंपनी द्वारा एक्सचेंजों के साथ अपडेट किया जाएगा।

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 8, 2024