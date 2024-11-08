scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारअपने हाई से क्रैश हुए इस PSU stocks में अचानक रैली क्यों आई?

अपने हाई से क्रैश हुए इस PSU stocks में अचानक रैली क्यों आई?

पिछले 6 महीने में निवेशकों को फ्लैट रिटर्न देने वाले सरकारी स्टॉक में बंपर तेजी देखी जा रही है। ITI लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को लगभग 9 प्रतिशत तक बढ़ गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अचानक शेयरों में तेजी क्यों लौटी? तो चलिए इसका जवाब जानते हैं।

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 8, 2024 11:35 IST

क्यों भागा स्टॉक?

दरअसल ITI लिमिटेड की सह-नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 3 हजार करोड़ रुपये का भारतनेट ऑर्डर मिला है और क्लैरिटी से समझें तो इस PSU ने अपने कंसोर्टियम पार्टनर के साथ हिमाचल प्रदेश में पैकेज नंबर 8 के लिए और पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पैकेज नंबर 9 के लिए भारतनेट फेज-3 परियोजना में L1 के रूप में सफलता हासिल की, जिसकी कुल ऑर्डर वैल्यू ₹3022 करोड़ है। इस खबर के बाद ITI के स्टॉक ने 9 प्रतिशत तक चढ़ गए, जबकि पिछला बंद स्तर ₹266.65 था (BSE पर)। कंपनी के कुल 11.33 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिसका टर्नओवर ₹32.33 करोड़ था। इस टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी का मार्केट वैल्यू ₹27,596 करोड़ तक पहुच गया।

इससे पहले 25 अक्टूबर 2024 को ITI के स्टॉक ने ₹210.20 का 52 वीक लो के स्तर को छुआ था और 17 जनवरी 2024 को ₹384.35 का 52 वीक हाई के स्तर को दर्ज किया था। PSU स्टॉक ने दो सालों में 160 प्रतिशत की वृद्धि की है और 5 सालों में 234.75% का प्रॉफिट हासिल किया है। यह मल्टीबैगर स्टॉक न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है, जैसा कि ITI के स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 64.1 संकेत देता है।

मिडिल माइल नेटवर्क

BSNL ने भारतनेट के मिडिल माइल नेटवर्क के डिज़ाइन, स्पालई, निर्माण, स्थापना,  ऑपरेशन और रख-रखाव के लिए 16 पैकेजों/सर्किलों में टेंडर आमंत्रित की थीं। भारतनेट फेज-3 परियोजना को डिज़ाइन-बिल्ड-ऑपरेट-मेंटेन (DBOM) मॉडल पर मिडिल माइल नेटवर्क के ग्रोथ के लिए प्रस्तावित किया गया है।

ITI लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश राय का कहना है कि हमें हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतनेट फेज-3 परियोजना के लिए L1 के रूप में चयनित होने की खुशी है। भारतनेट एक राष्ट्र निर्माण परियोजना है और इस विशाल परियोजना के एग्जिक्यूट का हिस्सा बनने से मुझे अपार संतोष है।

बिजनेस मॉडल
ITI मुख्य रूप से टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण, बिक्री और सर्विसिंग का बिजने, करती है और इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP)/मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (MPLS) टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC), माइक्रोवेव रेडियो और सैटेलाइट संचार चैनलों का उपयोग करके संचार नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है। इसके अलावा कंपनी टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट्स/सोल्यूशंस में जुड़ी है और कस्टमाइज्ड सपोर्ट प्रदान करती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

