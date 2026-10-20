टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की साजिश में नया मोड़! पहले किसी और बड़े स्टार पर होना था हमला, ऐसे बदला टारगेट

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, हमलावर शुरुआत में टाइगर श्रॉफ को निशाना नहीं बनाना चाहते थे। उनकी योजना बॉलीवुड के किसी दूसरे बड़े सेलिब्रिटी पर हमला करने की थी। हालांकि, मुंबई पहुंचने के बाद शूटर्स अपने पहले टारगेट तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाने का फैसला किया।

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टाइगर श्रॉफ को क्यों बनाया निशाना?

सामने आई जानकारी के मुताबिक, शूटर्स को सोशल मीडिया के जरिए टाइगर श्रॉफ की गतिविधियों के बारे में पता चला था। फैन पोस्ट और इंस्टाग्राम पेजों से उन्हें जानकारी मिली कि टाइगर हर रविवार को जुहू के फुटबॉल ग्राउंड जाते हैं।

दावा है कि वहां टाइगर की सुरक्षा भी काफी कम रहती थी। इसके अलावा एक्टर अक्सर लोगों के बीच बिना ज्यादा सुरक्षा के घूमते थे। इसी वजह से शूटर्स को लगा कि टाइगर को निशाना बनाना आसान होगा। इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर टाइगर पर हमला करने की योजना बनाई।

18 अक्टूबर को टाइगर की गाड़ी पर हुई फायरिंग

जानकारी के मुताबिक, 18 अक्टूबर को जब टाइगर श्रॉफ फुटबॉल ग्राउंड से बाहर निकले, तब हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर पांच राउंड फायरिंग की। इस हमले में टाइगर को मामूली चोट आई, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए।

बताया गया कि ड्राइवर को गोली लगने के बाद टाइगर ने हिम्मत दिखाई। वह खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे और घायल ड्राइवर को अस्पताल लेकर गए।

Image Credit: ITG

कोटा से गिरफ्तार हुए तीनों आरोपी

टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, तीनों आरोपी नेपाल भागने की तैयारी में थे। अब उन्हें पूछताछ के लिए मुंबई लाया जा रहा है।

हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक रिहान, बिश्नोई गैंग से जुड़े अनिल पंडित के संपर्क में था। टाइगर पर हमले को लेकर दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी।

सलमान खान के साथ काम करने पर दी थी धमकी?

हमले के बाद बिश्नोई गैंग की तरफ से एक और दावा सामने आया। गैंग का कहना है कि टाइगर श्रॉफ को पहले ही सलमान खान के साथ काम नहीं करने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन उनके नहीं मानने पर फायरिंग की गई।

गैंगस्टर अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। पोस्ट में अनिल पंडित और हरमन संधू का नाम सामने आया।

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पोस्ट में यह भी धमकी दी गई कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो भी उनकी बात नहीं मानेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे अगला निशाना बनाया जा सकता है।

हालांकि, ये सभी दावे गैंग की तरफ से किए गए हैं। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद हमले की साजिश को लेकर और जानकारी सामने आ सकती है।