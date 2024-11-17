scorecardresearch
NTPC Green Energy IPO: ग्रे मार्केट से आया बड़ा संकेत!

सरकारी कंपनी NTPC Green Energy Limited की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) मंगलवार 19 नवंबर को खुलेगा और शुक्रवार 22 नवंबर को बंद होगा। रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी का IPO सोमवार 18 नवंबर को एंकर राउंड के निवेश के साथ शुरू होगा।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 17, 2024 17:53 IST

NTPC ग्रीन एनर्जी इस बुक-बिल्ट पेशकश के जरिए से ₹10,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें 92.59 करोड़ नए शेयरों का इश्यू होगा। कंपनी के IPO का प्राइस बैंड को ₹102 से ₹108 प्रति शेयर तय किया है, जिसमें प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है। पब्लिक ऑफर का लॉट साइज 138 शेयर प्रति लॉट है।

IPO में योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए कम से कम 75 प्रतिशत, गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) के लिए 15 प्रतिशत से अधिक नहीं और खुदरा निवेशकों के लिए 10 प्रतिशत से अधिक नहीं आरक्षित है। कर्मचारियों के लिए कुल 20 करोड़ शेयर आरक्षित किए गए हैं और योग्य कर्मचारियों को ₹5 प्रति शेयर का छूट भी दी जा रही है।

IDBI कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड पब्लिक इश्यू के बुक रनर हैं, जबकि Kfin टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रजिस्ट्रार है।

NTPC ग्रीन एनर्जी IPO GMP स्थिति को देखें तो 17 नवंबर तक ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹1 प्रति शेयर है। ₹108 के अपर बैंड लिमिट को ध्यान में रखते हुए, शेयरों की सूची घरेलू स्टॉक इंडेक्स पर ₹109 प्रति शेयर पर होने की उम्मीद है, जो 0.93 प्रतिशत का प्रॉफिट हो सकता है।

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) निवेशकों की पब्लिक इश्यू के लिए ज्यादा कीमत देने की इच्छा को दर्शाता है। NTPC ग्रीन एनर्जी का GMP पिछले कुछ दिनों में काफी गिरकर ₹1 प्रति शेयर हो गया है। 12 नवंबर को IPO का GMP ₹9 प्रति शेयर था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
