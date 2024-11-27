NTPC Green Energy IPO Listing: निवेशकों के लिए बुरी खबर!

NTPC Ltd. की ग्रीन एनर्जी की सब्सिडियरी NTPC Green Energy Ltd की आज लिस्टिंग होने जा रही है। इस IPO के लिए 19 नवंबर से 22 नवंबर तक बोली लगाने का मौका दिया गया था। आइये जानते हैं ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है?

IPO के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) भी निवेशकों के लिए फ्लैट लिस्टिंग का संकेत दे रहा है। कंपनी के शेयरों का वर्तमान GMP ₹1 पर आ गया है, जो 0.93% लिस्टिंग गेन्स प्रीमियम दिखा रहा है। वहीं कल GMP ₹2 है, जो 1.85% लिस्टिंग गेन्स प्रीमियम दिखा रहा था यानि ग्रे मार्केट में शेयर और नीचे चला गया है।

एक्सपर्ट्स की राय

विश्लेषकों के मुताबिक NTPC Green Energy Ltd के शेयर न्यूट्रल से फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। Mehta Equities के प्रशांत तप्से का कहना है कि सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए साथ ही अच्छा सब्सक्रिप्शन डिमांड और मौजूदा बाजार माहौल को देखते हुए, यह अनुमान है कि शेयर अपने इश्यू प्राइस से 0-5% की रेंज में न्यूट्रल से फ्लैट पर लिस्ट हो सकते हैं।

उनका कहना है कि आवंटित निवेशकों को मौजूदा बाजार स्थिति को देखते हुए बड़े लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

रेन्यूएबल एनर्जी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को देखते हुए, विश्लेषक मानते हैं कि कंपनी टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की बढ़ती मांग का फायदा उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। NTPC Green की ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स और बैटरी स्टोरेज में रणनीतिक विस्तार इसके विकास की संभावनाओं को और बढ़ाता है, जिससे यह भारत के एनर्जी ट्रांजिशन में अग्रणी बन सकता है।



NTPC Green के IPO ने बाजार में उठापटक के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया, जहां रिटेल निवेशकों ने 3.59 गुना जबकि योग्य संस्थागत बोलीदाता (QIB) ने 3.51 गुना आवंटित कोटा बुक किया।

कंपनी ने ₹102-108 प्रति शेयर के फिक्स प्राइस बैंड में ₹10,000 करोड़ के आईपीओ के लिए अपने शेयर बेचे। इस आईपीओ में ₹10 के फेस वैल्यू वाले सभी नए शेयर शामिल हैं, जिसमें कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) नहीं है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।