NTPC,BHEL, Cochin Shipyard, Tata Power, BEL: इन शेयरों पर आ गए नय टारेगेट्स

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपने हालिया शोध नोट में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे बीएचईएल, एनटीपीसी, कोचीन शिपयार्ड, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) समेत कई 'नैरेटिव' शेयरों को उनके वास्तविक मौलिक मूल्य की तुलना में अधिक मूल्यवान बताया है। कोटक के मुताबिक, इन शेयरों के मौजूदा मूल्यांकन भविष्य के लाभ और प्रदर्शन पर आशावादी धारणाओं पर आधारित हैं।

मूल्यांकन और बाजार की स्थिति

ब्रोकरेज का मानना है कि बाजार के अधिकांश सेक्टर और स्टॉक्स का मूल्यांकन या तो उचित स्तर पर है, या फिर अत्यधिक महंगा हो चुका है।

कोटक ने कहा, "हमें 'कथात्मक' क्षेत्रों और शेयरों का मूल्यांकन अस्थिर और महंगा लग रहा है। हमारे कवरेज वाले शेयरों में, 12 महीने के लिए बड़ी संभावित गिरावट दिखाई दे रही है।"

पिछले 3-6 महीनों में गिरावट का रुझान

कोटक ने यह भी बताया कि 'नैरेटिव' शेयरों की कीमतें हाल के महीनों में तेजी से गिरी हैं, जबकि FY25 और FY26 के एबिटा और ईपीएस अनुमानों में सीमित बदलाव हुए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि बाजार अब इन शेयरों के पीछे की कहानियों पर सवाल उठाने लगा है।

कोटक का शेयरों के लिए मूल्यांकन

कोटक ने कुछ प्रमुख शेयरों के लिए उचित मूल्य और संभावित गिरावट का आकलन किया है:

बीएचईएल: 110 रुपये (56% संभावित गिरावट)।

कोचीन शिपयार्ड: 800 रुपये (52% गिरावट)।

डिक्सन टेक्नोलॉजीज: 8,430 रुपये (50% गिरावट)।

जेएसडब्ल्यू एनर्जी: 49% गिरावट।

एचपीसीएल: 200 रुपये (47% गिरावट)।

अल्ट्राटेक सीमेंट: 6,900 रुपये (41% गिरावट)।

टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड: 39% तक की गिरावट।

तेल और गैस सेक्टर का मूल्यांकन

आईओसी, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल जैसे तेल कंपनियों के शेयर भी मौजूदा स्तरों से 28% तक गिरने की संभावना है।

निफ्टी और अन्य इंडेक्स पर प्रभाव

कोटक ने बताया कि निफ्टी अपने शीर्ष स्तर से 7% गिर चुका है। निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में क्रमशः 6% और 4% की गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण Q2FY25 के कमजोर नतीजों और 'कहानी-प्रधान' क्षेत्रों पर बढ़ते सवाल हैं।

कोटक का मानना है कि कई स्टॉक्स और सेक्टर्स का मूल्यांकन अत्यधिक ऊंचा है। निवेशकों को मौजूदा बाजार परिस्थितियों में सतर्क रहने की जरूरत है और केवल उन शेयरों में निवेश करना चाहिए जो वाजिब मूल्यांकन और मजबूत मौलिकता दिखाते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

