scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNTPC,BHEL, Cochin Shipyard, Tata Power, BEL: इन शेयरों पर आ गए नय टारेगेट्स

NTPC,BHEL, Cochin Shipyard, Tata Power, BEL: इन शेयरों पर आ गए नय टारेगेट्स

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपने हालिया शोध नोट में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे बीएचईएल, एनटीपीसी, कोचीन शिपयार्ड, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) समेत कई 'नैरेटिव' शेयरों को उनके वास्तविक मौलिक मूल्य की तुलना में अधिक मूल्यवान बताया है। कोटक के मुताबिक, इन शेयरों के मौजूदा मूल्यांकन भविष्य के लाभ और प्रदर्शन पर आशावादी धारणाओं पर आधारित हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Dec 3, 2024 10:59 IST
NTPC,BHEL, Cochin Shipyard, Tata Power, BEL: इन शेयरों पर आ गए नय टारेगेट्स
NTPC,BHEL, Cochin Shipyard, Tata Power, BEL: इन शेयरों पर आ गए नय टारेगेट्स

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपने हालिया शोध नोट में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे बीएचईएल, एनटीपीसी, कोचीन शिपयार्ड, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) समेत कई 'नैरेटिव' शेयरों को उनके वास्तविक मौलिक मूल्य की तुलना में अधिक मूल्यवान बताया है। कोटक के मुताबिक, इन शेयरों के मौजूदा मूल्यांकन भविष्य के लाभ और प्रदर्शन पर आशावादी धारणाओं पर आधारित हैं।

advertisement

मूल्यांकन और बाजार की स्थिति

ब्रोकरेज का मानना है कि बाजार के अधिकांश सेक्टर और स्टॉक्स का मूल्यांकन या तो उचित स्तर पर है, या फिर अत्यधिक महंगा हो चुका है।
कोटक ने कहा, "हमें 'कथात्मक' क्षेत्रों और शेयरों का मूल्यांकन अस्थिर और महंगा लग रहा है। हमारे कवरेज वाले शेयरों में, 12 महीने के लिए बड़ी संभावित गिरावट दिखाई दे रही है।"

पिछले 3-6 महीनों में गिरावट का रुझान

कोटक ने यह भी बताया कि 'नैरेटिव' शेयरों की कीमतें हाल के महीनों में तेजी से गिरी हैं, जबकि FY25 और FY26 के एबिटा और ईपीएस अनुमानों में सीमित बदलाव हुए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि बाजार अब इन शेयरों के पीछे की कहानियों पर सवाल उठाने लगा है।

कोटक का शेयरों के लिए मूल्यांकन

कोटक ने कुछ प्रमुख शेयरों के लिए उचित मूल्य और संभावित गिरावट का आकलन किया है:

बीएचईएल: 110 रुपये (56% संभावित गिरावट)।
कोचीन शिपयार्ड: 800 रुपये (52% गिरावट)।
डिक्सन टेक्नोलॉजीज: 8,430 रुपये (50% गिरावट)।
जेएसडब्ल्यू एनर्जी: 49% गिरावट।
एचपीसीएल: 200 रुपये (47% गिरावट)।
अल्ट्राटेक सीमेंट: 6,900 रुपये (41% गिरावट)।
टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड: 39% तक की गिरावट।
तेल और गैस सेक्टर का मूल्यांकन
आईओसी, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल जैसे तेल कंपनियों के शेयर भी मौजूदा स्तरों से 28% तक गिरने की संभावना है।

निफ्टी और अन्य इंडेक्स पर प्रभाव
कोटक ने बताया कि निफ्टी अपने शीर्ष स्तर से 7% गिर चुका है। निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में क्रमशः 6% और 4% की गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण Q2FY25 के कमजोर नतीजों और 'कहानी-प्रधान' क्षेत्रों पर बढ़ते सवाल हैं।

कोटक का मानना है कि कई स्टॉक्स और सेक्टर्स का मूल्यांकन अत्यधिक ऊंचा है। निवेशकों को मौजूदा बाजार परिस्थितियों में सतर्क रहने की जरूरत है और केवल उन शेयरों में निवेश करना चाहिए जो वाजिब मूल्यांकन और मजबूत मौलिकता दिखाते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Dec 3, 2024