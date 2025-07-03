भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की घटनाओं में हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। यह बदलाव केवल सामाजिक रुझानों का संकेत नहीं है, बल्कि एक व्यापक मनोवैज्ञानिक, तकनीकी और वैवाहिक संकट की ओर इशारा करता है। विवाह को एक पवित्र और अटूट बंधन मानने वाले इस देश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ने पारंपरिक विवाह की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और परिवार व्यवस्था को चुनौती दी है।

क्यों बढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स?

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बढ़ने के पीछे कई कारण है लेकिन उनमें से सबसे पहला कारण डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया ने पर्सनल कॉन्टैक्ट को आसान बना दिया है, जिससे लोग अपनी वैवाहिक सीमा के बाहर भी रिश्ते बना पा रहे हैं। मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन नेटवर्किंग ने ऐसे संबंधों को पहले से कहीं अधिक सहज और गोपनीय बना दिया है।

दूसरा प्रमुख कारण है- भावनात्मक और यौन असंतोष। जब वैवाहिक जीवन में संतुष्टि नहीं मिलती, तब लोग बाहर अपने अधूरेपन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यह असंतोष बातचीत की कमी, आपसी समझ की दरार और आपसी टकराव से पैदा होता है।

तीसरा कारण है आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत आजादी का बढ़ना। विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा, नौकरी और आत्मनिर्भरता में आई बढ़ोतरी ने उन्हें अपने निजी जीवन के फैसले लेने में अधिक सक्षम बनाया है। वे अब परंपरागत भूमिका में सीमित नहीं रहना चाहतीं और अपने व्यक्तिगत सुख की तलाश में निर्णय लेती हैं।

चौथा कारण सामाजिक व कानूनी बदलाव है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने के बाद सामाजिक मानसिकता में बदलाव आया है। कई लोगों के लिए अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नैतिक या कानूनी रूप से गंभीर मुद्दा नहीं रह गया।

इसके अलावा बदलती जीवनशैली, बढ़ती व्यस्तता और तनाव भी वैवाहिक दूरी को बढ़ाते हैं। जब भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ता है, तो दूसरे विकल्प अधिक आकर्षक लगने लगते हैं।

समाज के लिए क्या मायने हैं?

इस प्रवृत्ति का प्रभाव केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार, बच्चों और सामाजिक संतुलन पर भी असर डालता है। रिश्तों में भरोसे की कमी, बढ़ते तलाक, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इन सबके पीछे विवाहेतर संबंध एक बड़ा कारण बनते जा रहे हैं।