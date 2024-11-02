अब Credit Card के लिए मुश्किलें बढ़ी! बैंकों ने बढ़ाई सख्ती, जानिए क्या कहती है रिपोर्ट

Credit Card की बढ़ती डिफ़ॉल्ट दरें: आरबीआई RBI द्वारा हाल ही में किए गए बदलावों के कारण असुरक्षित पर्सनल लोन Unsecured Personal Loan) और एनबीएफसी लोन NBFC Loans पर जोखिम भार को बढ़ाया गया है। इसका असर सीधे क्रेडिट कार्ड सेगमेंट पर पड़ा है। पिछले कुछ समय में Festive Season में उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद, क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट के मामले बढ़ रहे हैं। इससे बैंक नए ग्राहकों को जोड़ने में अब और भी अधिक सतर्क हो गए हैं।

advertisement

नई रिपोर्ट में क्या कहा गया?

आरबीआई RBI के अनुसार, अगस्त की तुलना में सितंबर में नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की दर में भारी गिरावट आई है। वहीं, मैक्वेरी कैपिटल की रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्यम आय वर्ग के लोग क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट का सबसे ज्यादा सामना कर रहे हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी का माहौल बन रहा है।

किन बैंकों का मार्केट पर असर

एचडीएफसी बैंक HDFC Bank ने सितंबर में 4.3 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, जबकि एसबीआई कार्ड्स SBI और एक्सिस बैंक AXIS Bank ने क्रमशः 1.4 लाख और 53,000 नए कार्ड जोड़े। लेकिन क्रेडिट कार्ड के असुरक्षित डिविजन के बढ़ते जोखिम के कारण, इन बैंकों ने अब कार्ड जारी करने की रफ्तार धीमी कर दी है।

त्योहारी खर्च में उछाल लेकिन लेनदेन में गिरावट

हालांकि त्योहारी सीजन के कारण उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी दर्ज हुई, लेकिन लेनदेन की वृद्धि दर में कमी आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि युवा वर्ग अपने कार्ड की क्रेडिट सीमा का अधिक उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते डिफ़ॉल्ट की स्थिति अधिक देखने को मिल रही है।

क्यों बढ़ रहा है क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट?

विशेषज्ञ मानते हैं कि मिलेनियल्स पूरी क्रेडिट सीमा का उपयोग करते हैं, जिससे डिफॉल्ट की संख्या बढ़ रही है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को असुरक्षित कर्ज के मामले में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।

RBI आरबीआई की नई नीतियों और असुरक्षित लोन पर बढ़े जोखिम भार के कारण, बैंक अब क्रेडिट कार्ड जारी करने में सतर्कता बरत रहे हैं। त्योहारी सीजन में उपभोक्ता खर्च में वृद्धि के बावजूद, क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट के बढ़ते मामले बैंकिंग सेक्टर के लिए चिंता का विषय बन गए हैं।