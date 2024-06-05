अब NDA 3.0 में किन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए?

आम धारणा के विपरीत, भाजपा अपने दम पर 272 सीटें जीतने में विफल रही, लेकिन एनडीए गठबंधन सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े से ऊपर था। अप्रत्याशित नतीजों ने कुल मिलाकर बाज़ारों में भारी बिकवाली को बढ़ावा दिया, जिसमें मुख्य सूचकांक - बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 - 6% तक गिर गए, जबकि व्यापक बाज़ार - बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक - 8% तक गिर गए।हालांकि, बाजार सहभागियों का मानना है कि दलाल पथ पर चल रही अप्रत्याशित प्रतिक्रिया अगले कुछ सत्रों में कम हो जाएगी, क्योंकि एनडीए को लगातार तीसरी बार जनादेश मिला है, तथा आगामी सरकार के अपनी मध्यम अवधि की नीति दिशा, राजकोषीय विवेकशीलता के प्रति प्रतिबद्धता या विकास के मूल सिद्धांतों से विचलित होने की संभावना नहीं है।

Nuvama

नुवामा ने कहा कि फिर भी समावेशी विकास पर जोर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बाजार में निकट भविष्य में रक्षात्मक रुख देखने को मिल सकता है क्योंकि आय और मांग परिदृश्य कमजोर होने के बीच चक्रीय शेयरों का मूल्यांकन महंगा है। नुवामा ने अपने पोर्टफोलियो में रक्षात्मक रुख बनाए रखा है, निजी पूंजीगत व्यय पर कमजोर मांग के कारण पूंजीगत व्यय की तुलना में खपत को प्राथमिकता दी है; सामान्य सरकारी पूंजीगत व्यय में कमी आई है; और चक्रीय शेयरों के ऊंचे मूल्यांकन हैं। इसने कहा, "कुछ चक्रीय शेयरों में 10% से अधिक की गिरावट के बावजूद, हम बॉटम-फिशिंग/अपना रुख बदलने से बचते हैं।"

Kotak Institutional Equities

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को उम्मीद है कि नई सरकार अपने निवेश-आधारित आर्थिक एजेंडे को जारी रखेगी, लेकिन वह उपभोग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव कर सकती है। इसने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में और वित्त वर्ष 2025 के अंतिम बजट में हमें इस बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। कोटक ने कहा, "सरकार किफायती स्वास्थ्य सेवा और आवास, ऊर्जा परिवर्तन, बुनियादी ढांचे के विकास और विनिर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रख सकती है। सरकार ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सुधारों का बड़ा हिस्सा पहले ही क्रियान्वित कर दिया है और क्रियान्वयन और भी अधिक ठोस होगा।"

12 महीनों में 100-350 फीसदी की बढ़ोतरी

बीएसई, सुजलॉन एनर्जी, एसजेवीएन, कल्याण ज्वैलर्स, मझगांव डॉक, प्रेस्टीज एस्टेट्स, रेल विकास निगम, बीएचईएल, टोरेंट पावर भारत डायनेमिक्स, ओल इंडिया, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ऑयल इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएमडीसी, पीबी फिनटेक, एफएटीसी, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अन्य के शेयरों में पिछले 12 महीनों में 100-350 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। कोटक कहते हैं, "चुनाव के नतीजे निवेशकों को आंकड़ों पर ज़्यादा ध्यान देने और कहानियों पर कम ध्यान देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। हम खुदरा निवेशकों के रुख में किसी भी बदलाव पर नज़र रखेंगे, जो प्रवाह के मामले में बाज़ार के पीछे प्रमुख शक्ति रहे हैं। हम 'उचित' मूल्यांकन पर उपलब्ध आय/बुक में चक्रवृद्धि की उच्च दृश्यता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं और 'कथात्मक' शेयरों से बचते हैं।"

तेज प्रदर्शन करने वाले उद्योग, रेलवे, रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र

इसी तरह की बात कहते हुए Motilal Oswal Financial Services ने कहा कि अत्यधिक मूल्यांकन वाले और हाल में तेज प्रदर्शन करने वाले उद्योग, रेलवे, रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे क्षेत्रों में जोखिम-इनाम के नजरिए से फिर से आकर्षक बनने से पहले मूल्यांकन में और नरमी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज ने लार्जकैप पैक से आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचसीएल टेक, कोल इंडिया, एसबीआई, एलएंडटी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, चोला फाइनेंस और हिंडाल्को को चुना है, जबकि मिडकैप पैक से इंडियन होटल्स, अशोक लीलैंड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ग्लोबल हेल्थ, केईआई इंडस्ट्रीज, पीएनबी हाउसिंग, सेलो वर्ल्ड और किर्लोस्कर ऑयल को चुना है।

घरेलू चक्रीय शेयरों में मूल्यांकन ऐतिहासिक स्तरों की तुलना में बढ़ा

HDFC Securities को उम्मीद है कि सुधार का दौर जारी रहेगा क्योंकि घरेलू चक्रीय शेयरों में मूल्यांकन ऐतिहासिक स्तरों की तुलना में बढ़ा हुआ है, जिससे जोखिम-प्रतिफल अनाकर्षक हो रहा है, खासकर चुनाव नतीजों के मद्देनजर। इसने कहा, "हमें उम्मीद है कि एनडीए सरकार और विकास समर्थक बजट निवेशकों की घबराहट को शांत करेगा और निकट भविष्य में बाजारों को स्थिर करने में मदद करेगा।"