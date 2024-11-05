NMDC के निवेशकों के लिए खुशखबरी! 16 साल बाद Bonus का एलान

सरकारी कंपनी NMDC Ltd. ने मंगलवार यानि 5 नवंबर को एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी 11 नवंबर को एक बोर्ड बैठक करने जा रही है, जिसमें बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा।

यह पिछले 16 सालों में पहला मौका है जब कंपनी बोनस शेयर जारी करने पर विचार कर रही है। एनएमडीसी के जरिए बोनस शेयर जारी करने का पिछला उदाहरण साल 2008 का था, जब कंपनी ने प्रत्येक शेयर पर 2 बोनस शेयर जारी किए थे। इसके बीच में NMDC ने 2016, 2019 और 2020 में अपने इक्विटी शेयरों का बायबैक किया था। एनएमडीसी के शेयरों का मौजूदा फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। एनएमडीसी 11 नवंबर को सितंबर तिमाही के नतीजे भी जारी करेगी।

स्टॉक की चाल देखें तो एनएमडीसी के शेयर का मौजूदा भाव ₹234.22 पर 3.4% ऊपर कारोबार किया। 2024 में अब तक यह स्टॉक 11% बढ़ चुका है। आज यह स्टॉक निफ्टी

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

