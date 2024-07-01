scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारNiva Bupa Insurance IPO: सेबी के पास कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपये के आईपीओ का ड्रॉफ्ट दाखिल किया

Niva Bupa Insurance IPO: सेबी के पास कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपये के आईपीओ का ड्रॉफ्ट दाखिल किया

कंपनी ने मार्च 2022 में अस्पतालों के अपने नेटवर्क को 8,562 से बढ़ाकर मार्च 2024 तक 10,460 कर दिया है, जिसमें से एक सबसे बड़ा नेटवर्क कैशलेस उपचार प्रदान करता है। 326 पसंदीदा पार्टनर नेटवर्क (पीपीएन) अस्पताल हैं, जो मुफ्त एम्बुलेंस सेवाओं, नामित संबंध प्रबंधकों और फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स और परामर्श पर छूट जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Jul 1, 2024 14:47 IST
निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस अपने आईपीओ के लिए ड्रॉ्फ्ट दाखिल किया है
निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस अपने आईपीओ के लिए ड्रॉ्फ्ट दाखिल किया है

Niva Bupa Health Insurance जिसे पहले मैक्स बूपा लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता था, ने अपने आईपीओ के लिए ड्रॉ्फ्ट दाखिल किया है।  कंपनी अपनी शुरुआती हिस्सेदारी बिक्री के जरिए निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।कंपनी नए शेयर के जरिए 800 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, जबकि शेष 2,200 करोड़ रुपये अपने प्रमोटर बूपा सिंगापुर होल्डिंग्स और मौजूदा शेयरधारक फेटल टोन एलएलपी से ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) के जरिए जुटाए जाएंगे। कंपनी अपनी शुद्ध पेशकश का 75 प्रतिशत हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों को देगी, जबकि 15 प्रतिशत शेयर गैर-संस्थागत बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध होंगे। खुदरा निवेशकों के पास 10 प्रतिशत से अधिक शेयरों के लिए कोटा नहीं होगा।

advertisement

Also Read: Emcure Pharmaceuticals और Bansal Wire Industries में निवेश का मौका, इस हफ्ते खुलेंगे IPO

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भारत में सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती स्टैंडअलोन रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों (SAHI) में से एक है, जिसका सकल प्रत्यक्ष लिखित प्रीमियम (GDPI) FY24 में 5,499.43 करोड़ रुपये था। भारतीय SAHI बाजार में इसकी बाजार हिस्सेदारी FY24 के लिए 16.24 प्रतिशत थी।  31 मार्च, 2024 तक 143,074 से ज़्यादा एजेंटों के साथ निवा बूपा की भारत के 22 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 210 भौतिक शाखाएँ हैं। रेडसीर की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह 64 बैंकों और अन्य कॉर्पोरेट एजेंटों के ज़रिए उत्पाद वितरित करता है, जिसमें एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं।

नेटवर्क

कंपनी ने मार्च 2022 में अस्पतालों के अपने नेटवर्क को 8,562 से बढ़ाकर मार्च 2024 तक 10,460 कर दिया है, जिसमें से एक सबसे बड़ा नेटवर्क कैशलेस उपचार प्रदान करता है। 326 पसंदीदा पार्टनर नेटवर्क (पीपीएन) अस्पताल हैं, जो मुफ्त एम्बुलेंस सेवाओं, नामित संबंध प्रबंधकों और फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स और परामर्श पर छूट जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 1, 2024