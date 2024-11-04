Niva Bupa Health IPO: Price band, GMP, lot size, key dates और बाकी जानकारियां

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस प्राथमिक बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है, इसका आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 7 नवंबर को सदस्यता के लिए खुलेगा और 11 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा।

बूपा ग्रुप और फेटल टोन एलएलपी

बूपा ग्रुप और फेटल टोन एलएलपी के बीच संयुक्त उद्यम ने अपने शेयरों के लिए 70 से 74 रुपये प्रति शेयर का मूल्य बैंड तय किया है, जिसका लक्ष्य इस सार्वजनिक पेशकश से कुल 2,200 करोड़ रुपये जुटाना है। इसमें नए शेयर जारी करने से 800 करोड़ रुपये और इसके प्रमोटरों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) से 1,400 करोड़ रुपये शामिल हैं।

जैसे-जैसे आईपीओ नजदीक आ रहा है, कंपनी के शेयर फिलहाल ग्रे मार्केट में बराबर मूल्य पर कारोबार कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अभी कोई प्रीमियम नहीं है।

संस्थागत निवेशकों के लिए एंकर आवंटन एक दिन पहले, 6 नवंबर को खुलेगा, जिससे संस्थागत प्रतिभागियों को सार्वजनिक पेशकश से पहले शेयर सुरक्षित करने का मौका मिलेगा। आईपीओ में प्रत्येक लॉट में 200 शेयर हैं, जिसका अर्थ है कि ऊपरी मूल्य बैंड पर न्यूनतम 14,800 रुपये का निवेश आवश्यक है।

कंपनी ने 75% शेयर योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए, 15% गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) के लिए और 10% शेयर खुदरा निवेशकों के लिए आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त, इश्यू मूल्य पर 25 रुपये की छूट पर कर्मचारियों के लिए 750,000 शेयर आरक्षित किए जाएंगे।

आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग

आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग कंपनी के पूंजी आधार को मजबूत करने तथा अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के साथ-साथ इसकी शोधन क्षमता के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। ओएफएस से प्राप्त धनराशि विक्रयकर्ता शेयरधारकों, बूपा सिंगापुर होल्डिंग्स और फेटल टोन एलएलपी को दी जाएगी।

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने वित्त वर्ष

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने वित्त वर्ष 24 में राजस्व में 44% की सालाना वृद्धि के साथ-साथ कर पश्चात लाभ (पीएटी) में 550% की वृद्धि के साथ मजबूत वृद्धि दर्ज की है। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी ने 14.73 मिलियन सक्रिय जीवन का बीमा किया और भारत में 22 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी पहुंच का विस्तार किया है।

हालाँकि, 30 जून 2024 को समाप्त तिमाही के लिए, निवा बूपा ने 1,124.90 करोड़ रुपये के राजस्व पर 18.82 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया, हालाँकि इसने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 81.85 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के शेयरों के 14 नवंबर, 2024 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। इस आईपीओ का प्रबंधन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टेनली और कोटक महिंद्रा कैपिटल सहित अग्रणी वित्तीय संस्थानों के एक संघ द्वारा किया जा रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।


