Niva Bupa Health Insurance IPO की तारीख, प्राइस, अलॉटमेंट, जानें तमाम जानकारियां

शेयर मार्केट में IPO के जरिए मुनाफा कमाने वालों निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। बहुत जल्द हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। निजी स्वास्थ्य बीमा कंपनी निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी (Niva Bupa Health Insurance Company) अपना IPO लाने जा रहा है।

Niva Bupa Health Insurance ने रजिस्ट्रार के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर दिया है और कंपनी 7 नवंबर को 2,200 करोड़ रुपये के IPO के लिए सब्सक्रिप्शन खोलने जा रहा है। IPO में 800 करोड़ रुपये के फ्रैश इश्यू और प्रमोटरों के जरिए 1,400 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री शामिल है।

IPO से जुड़ी अहम तारीख

कंपनी अगले सोमवार को पब्लिक इश्यू के लिए प्राइस बैंड का खुलासा करेगी। एंकर बुक 6 नवंबर को संस्थागत निवेशकों के लिए खोली जाएगी, जबकि सभी निवेशकों के लिए इश्यू 11 नवंबर को बंद होगा। इश्यू बंद होने के बाद यह 12 नवंबर तक आईपीओ शेयरों के आवंटन को अंतिम रूप देगी, जबकि Niva Bupa Health Insurance के आईपीओ शेयरों को 13 नवंबर तक योग्य निवेशकों के डिमैट खातों में क्रेडिट किया जाएगा।

निवेशक 14 नवंबर से BSE और NSE पर Niva Bupa Health Insurance के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लिस्टिंग के बाद, यह स्टॉक्स की ट्रेडिंग के लिए चौथा स्वास्थ्य बीमाकर्ता होगा, जो Star Health and Allied Insurance, ICICI Lombard General Insurance और The New India Assurance कंपनी के बाद होगा।

कौन हैं प्रमोटर्स?

प्रमोटर बुपा सिंगापुर होल्डिंग्स पीटीई और वैश्विक प्राइवेट इक्विटी फर्म ट्रू नॉर्थ के स्वामित्व वाली Fettle Tone LLP 350 करोड़ रुपये और 1,050 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे। प्रमोटरों के पास कंपनी में 89.07 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसमें बुपा सिंगापुर होल्डिंग्स पीटीई की 62.19 प्रतिशत हिस्सेदारी और फेटल टोन एलएलपी की 26.80 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है। सार्वजनिक शेयरधारकों में इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड IV 2.81 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक है, इसके बाद V-Sciences Investments Pte (2.60 प्रतिशत), SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (1.3 प्रतिशत) और A91 इमर्जिंग फंड II LLP (1.03 प्रतिशत) हैं।

फाइनेंशियल्स

वित्तीय स्थिति देखें तो बीमा कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 में 81.85 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 12.5 करोड़ रुपये से काफी बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी अवधि के दौरान 350.9 करोड़ रुपये से घटकर 188 करोड़ रुपये पर आ गया है। कंपनी ने जून 2024 में समाप्त तीन महीने की अवधि में 18.8 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 72.2 करोड़ रुपये के नुकसान से कम है। हालांकि, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23.2 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में इसका ऑपरेटिंग लॉस 13.4 करोड़ रुपये था।

गुरुग्राम स्थित यह स्वास्थ्य बीमा कंपनी फ्रैश इश्यू से हासिल 800 करोड़ रुपये का उपयोग अपनी पूंजी आधार को मजबूत करने और अपनी सॉल्वेंसी स्तरों को बनाए रखने के लिए करेगी।

Niva Bupa Health Insurance, भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कंपनी में से एक है, वित्तीय वर्ष 2024 में जिसका कुल स्वास्थ्य GDPI (कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय) 5,494.43 करोड़ रुपये है। इसका कुल GWP (ग्रोस राइटन प्रीमियम) FY22-FY24 के दौरान 41.27 प्रतिशत की CAGR से बढ़ा, जबकि रिटेल स्वास्थ्य से जीडब्ल्यूपी 33.41 प्रतिशत की CAGR से बढ़ा है। जून 2024 में खत्म तिमाही में इसका जीडब्ल्यूपी पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 30.84 प्रतिशत बढ़ा है।

इस इश्यू को संभालने वाले प्रमुख प्रबंधकों में ICICI Securities, Morgan Stanley India Company, Kotak Mahindra Capital Company, Axis Capital, HDFC Bank, Motilal Oswal Investment Advisors. KFin Technologies शामिल हैं। इस निर्गम के लिए KFin Technologies रजिस्ट्रार है।

