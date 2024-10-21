scorecardresearch
Niftycrash: शेयर बाजार में 'भारत बेचो, चीन खरीदो' क्यों चल रहा है?

Niftycrash: शेयर बाजार में 'भारत बेचो, चीन खरीदो' क्यों चल रहा है?

अक्टूबर में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा भारी बिकवाली ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक महीने में सबसे ज़्यादा शेयर बेचे। Ace इक्विटी के पास उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि ग्लोबल इनवेस्टर्स ने 18 अक्टूबर तक महीने-दर-महीने आधार पर 77,701 करोड़ रुपये या .25 बिलियन के शेयर बेचे। इस बीच, बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स में इसी अवधि के दौरान 3,000 अंक या 3.64% से ज़्यादा की गिरावट आई।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 21, 2024 15:17 IST

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा, "एफआईआई का पैसा चीनी शेयरों में जा रहा है, जो अब भी सस्ते हैं।" 12 अक्टूबर को, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स के पी/ई अनुपात के लगभग 23 गुना की तुलना में लगभग 12 गुना के मूल्य-से-आय (पी/ई) अनुपात पर कारोबार कर रहा था।

विजयकुमार ने कहा, "चीनी शेयरों में और अधिक पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन भारत में चीन की तुलना में विकास की संभावनाएं बहुत बेहतर हैं।"

FIIs द्वारा इससे पहले सर्वाधिक बिकवाली

FIIs द्वारा इससे पहले सर्वाधिक बिकवाली मार्च 2020 में 61,972.95 करोड़ रुपये या 8.35 अरब डॉलर की थी, जब कोविड-19 महामारी के कारण बाजार में गिरावट आई थी।

यस सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रिसर्च के रणनीतिकार हितेश जैन ने कहा कि चीन के बेल आउट ने कम मूल्यांकन के कारण उसके बाजारों को भारत की तुलना में अधिक आकर्षक बना दिया है। 

ब्रोकिंग फर्म आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के सीईओ-इन्वेस्टमेंट सर्विसेज रूप भूतड़ा ने कहा, "पूंजी में ये अचानक होने वाले बदलाव अल्पकालिक बाजार में उतार-चढ़ाव का कारण बन सकते हैं, लेकिन भारतीय शेयर बाजारों की बढ़ती गहराई और लचीलेपन के कारण इनका समग्र प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित है। न केवल गहराई, बल्कि तरलता में वृद्धि ने भी हमारे बाजारों के लचीलेपन में सहायता की है।"

भूतड़ा ने कहा कि एसआईपी के निरंतर प्रवाह से घरेलू तरलता का एक स्थिर प्रवाह उपलब्ध होता है, जिससे बाजार को अचानक आने वाले झटकों से सुरक्षा मिलती है और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
