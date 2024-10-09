Nifty Sensex Today: देखत ही देखते बाजार में नीचे आ गया निफ्टी

सेंसेक्स और निफ्टी, दिन के दूसरे हिस्से में सपाट कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स ने 82,319 का उच्चतम स्तर छूने के बाद 81,400 के पास आ गया है। वहीं, निफ्टी 24,950 के करीब आ गया है।

किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली?

कारोबारी सत्र के दौरान FMCG और ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। निफ्टी में नेस्ले इंडिया, ITC, ONGC और HUL के शेयर 1 से 3 प्रतिशत तक गिर गए, जो टॉप लूजर रहे। दूसरी तरफ, ऑटो, फार्मा, रियल्टी और फाइनेंशियल सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी में सिप्ला, ट्रेंट, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस और मारुति के शेयर 2-3 प्रतिशत की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

advertisement

लॉर्ज कैप में बिकवाली को देखकर लग रहा है कि एफआईआई की बिकवाली हो रही है। कुल मिलाकर बाजार दिन के नीचले स्तर पर आ गया है।