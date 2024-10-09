scorecardresearch
Nifty Sensex Today: देखत ही देखते बाजार में नीचे आ गया निफ्टी

शेयर बाजार लाइव अपडेट: कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाजार ने सकारात्मक शुरुआत की थी, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फिसल गया।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 9, 2024 15:14 IST

सेंसेक्स और निफ्टी, दिन के दूसरे हिस्से में सपाट कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स ने 82,319 का उच्चतम स्तर छूने के बाद 81,400 के पास आ गया है। वहीं, निफ्टी 24,950 के करीब आ गया है।

किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली?

कारोबारी सत्र के दौरान FMCG और ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। निफ्टी में नेस्ले इंडिया, ITC, ONGC और HUL के शेयर 1 से 3 प्रतिशत तक गिर गए, जो टॉप लूजर रहे। दूसरी तरफ, ऑटो, फार्मा, रियल्टी और फाइनेंशियल सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी में सिप्ला, ट्रेंट, टाटा मोटर्स, बजाज फाइनेंस और मारुति के शेयर 2-3 प्रतिशत की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं।

लॉर्ज कैप में बिकवाली को देखकर लग रहा है कि एफआईआई की बिकवाली हो रही है। कुल मिलाकर बाजार दिन के नीचले स्तर पर आ गया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
