scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSAIL, NMDC, NALCO, Hindalco शेयरों पर आई बुरी खबर! अचानक क्या हुआ

SAIL, NMDC, NALCO, Hindalco शेयरों पर आई बुरी खबर! अचानक क्या हुआ

निफ्टी मेटल इंडेक्स शुक्रवार को 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा, जिसमें सभी क्षेत्रीय कंपनियां Adani Enterprises को छोड़कर नुकसान में हैं।

Advertisement
UPDATED: Dec 13, 2024 10:16 IST
Amid the ongoing volatility in domestic equity markets, the benchmark NSE Nifty50 index plunged nearly 8% so far from its all-time of 26,277, scaled on September 27, 2024
Amid the ongoing volatility in domestic equity markets, the benchmark NSE Nifty50 index plunged nearly 8% so far from its all-time of 26,277, scaled on September 27, 2024

निफ्टी मेटल इंडेक्स शुक्रवार को 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा, जिसमें सभी क्षेत्रीय कंपनियां Adani Enterprises को छोड़कर नुकसान में हैं।

मेटल इंडेक्स में सबसे बड़ा नुकसान SAIL ने किया है, जो 5% की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा। इसके बाद NMDC है, जो 4.6% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा। निफ्टी 50 की कंपनियां जैसे JSW Steel, Tata Steel और Hindalco 2% से 3% के बीच नीचे पहुंच गए।

advertisement

NALCO के शेयर, जो गुरुवार को 7% गिरे थे और अब F&O बैन में हैं, शुक्रवार को 2% और गिर गए। F&O बैन में होने का मतलब है कि इस स्टॉक पर अब कोई नई पोजिशन नहीं बनाई जा सकती। 

वैश्विक मेटल कीमतों में गिरावट इसलिए देखी जा रही है क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि चीन अगले साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले युआन को और कमजोर करने की योजना बना रहा है। साथ ही, अमेरिकी फेड मीटिंग और गुरुवार को कुछ अपेक्षा से अधिक मैक्रो डेटा के कारण बाजार में सतर्कता है।


LME पर निकल एकमात्र धातु थी जो बढ़ी, क्योंकि उसने पहले के प्रॉफिट को बनाए रखा, जब चीन के नेताओं ने प्रमुख आर्थिक नीति बैठक के दौरान अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों का संकेत दिया। इस हफ्ते की शुरुआत में पॉलिटब्यूरो के जरिए घोषित अधिकांश उपायों को गुरुवार को फिर से दोहराया गया। शुक्रवार की गिरावट के साथ, निफ्टी मेटल इंडेक्स ने 6 दिनों की जीत की लकीर को तोड़ा है और पिछले दो सप्ताह में केवल दो बार गिरा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Dec 13, 2024