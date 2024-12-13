SAIL, NMDC, NALCO, Hindalco शेयरों पर आई बुरी खबर! अचानक क्या हुआ
निफ्टी मेटल इंडेक्स शुक्रवार को 2% की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा, जिसमें सभी क्षेत्रीय कंपनियां Adani Enterprises को छोड़कर नुकसान में हैं।
मेटल इंडेक्स में सबसे बड़ा नुकसान SAIL ने किया है, जो 5% की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा। इसके बाद NMDC है, जो 4.6% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा। निफ्टी 50 की कंपनियां जैसे JSW Steel, Tata Steel और Hindalco 2% से 3% के बीच नीचे पहुंच गए।
NALCO के शेयर, जो गुरुवार को 7% गिरे थे और अब F&O बैन में हैं, शुक्रवार को 2% और गिर गए। F&O बैन में होने का मतलब है कि इस स्टॉक पर अब कोई नई पोजिशन नहीं बनाई जा सकती।
वैश्विक मेटल कीमतों में गिरावट इसलिए देखी जा रही है क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि चीन अगले साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले युआन को और कमजोर करने की योजना बना रहा है। साथ ही, अमेरिकी फेड मीटिंग और गुरुवार को कुछ अपेक्षा से अधिक मैक्रो डेटा के कारण बाजार में सतर्कता है।
LME पर निकल एकमात्र धातु थी जो बढ़ी, क्योंकि उसने पहले के प्रॉफिट को बनाए रखा, जब चीन के नेताओं ने प्रमुख आर्थिक नीति बैठक के दौरान अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों का संकेत दिया। इस हफ्ते की शुरुआत में पॉलिटब्यूरो के जरिए घोषित अधिकांश उपायों को गुरुवार को फिर से दोहराया गया। शुक्रवार की गिरावट के साथ, निफ्टी मेटल इंडेक्स ने 6 दिनों की जीत की लकीर को तोड़ा है और पिछले दो सप्ताह में केवल दो बार गिरा है।
