Nifty Bank Nifty Outlook: फेड की बैठक और अब बाजार में क्या करना है?

GIFT NIFTY 0.1% ऊपर है, जो भारतीय शेयर बाजारों के लिए फ्लैट से सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस बीच, एशियाई बाजारों में मिले-जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं। जापान का निक्केई 225 1.4% नीचे है, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.5% ऊपर है।

अमेरिकी बाजार अपडेट:

डाउ जोन्स: 41,662 (▲0.5%)

S&P 500: 5,633 (▲0.1%)

नैस्डैक कंपोज़िट: 17,592 (▼0.5%)

अमेरिकी शेयर बाजार दिन को मिले-जुले नतीजों के साथ बंद हुए, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों पर फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले बिकवाली का दबाव देखा गया। खासतौर पर, एप्पल के शेयरों में 3% से ज्यादा की गिरावट आई, जो iPhone 16 की बिक्री को लेकर चिंता के कारण थी।

निवेशकों के बीच यह चिंता बनी हुई है कि फेडरल रिजर्व कितनी आक्रामकता से दरों में कटौती करेगा, 0.25% या 0.50%? सोमवार तक ट्रेडर्स 67% संभावना के साथ आधे प्रतिशत की कटौती का अनुमान लगा रहे थे, जो पिछले सप्ताह के 30% अनुमान से ज्यादा है। वहीं, 0.25% कटौती की संभावना अब 37% पर है।

NIFTY50 अपडेट:

सितंबर फ्यूचर्स: 25,442 (▲0.2%)

ओपन इंटरेस्ट: 5,59,234 (▼2.9%)

NIFTY50 ने सोमवार को सकारात्मक शुरुआत की और दिन के दौरान एक नया ऑल-टाइम हाई भी छुआ। हालांकि, ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली के कारण इंडेक्स अपने इंट्राडे हाई से फिसल गया और डेली चार्ट पर एक "डोजी कैंडलस्टिक" पैटर्न बना। यह पैटर्न दर्शाता है कि बाजार ऊंचे स्तरों पर रुका हुआ और सतर्क है।

NIFTY50 का तकनीकी ढांचा अभी भी बुलिश बना हुआ है, क्योंकि इंडेक्स ऊंचे स्तरों पर कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि, डोजी पैटर्न आमतौर पर न्यूट्रल सिग्नल देता है, जो कि 13 सितंबर के रेंज के भीतर बन रहा है। अल्पकालिक ट्रेडर्स 13 सितंबर के उच्च और निम्न स्तरों को करीब से मॉनिटर कर सकते हैं। अगर इंडेक्स इन स्तरों के ऊपर या नीचे बंद होता है, तो यह अगले दिशा संकेत देगा।

BANK NIFTY अपडेट:

सितंबर फ्यूचर्स: 52,261 (▲0.6%)

ओपन इंटरेस्ट: 1,40,016 (▼4.2%)

BANK NIFTY ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगातार दूसरे दिन पछाड़ते हुए 52,000 के स्तर से ऊपर बंद किया। इंडेक्स ने एक हरे रंग की कैंडल बनाई, जो कि डोजी कैंडल के समान है लेकिन पारंपरिक नहीं है।

तकनीकी रूप से, इंडेक्स एक महत्वपूर्ण स्तर पर है। इसने हालिया स्विंग हाई (51,750) के ऊपर बंद किया है और लगातार तीसरे दिन पिछले दिन के उच्च स्तर से ऊपर बंद हुआ, जो बाजार में तेजी का संकेत है। इसका निकटतम समर्थन 51,750 के आसपास है।

FII-DII गतिविधि:

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने पांच दिनों की खरीदारी के बाद ₹1,634 करोड़ के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने ₹754 करोड़ के शेयर खरीदे।



