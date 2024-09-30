Nifty Today: आज शेयर बाज़ार में गिरावट आ सकती है



निफ्टी और सेंसेक्स में आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिल रहे हैं वो पॉजिटिव नहीं है। बैंक ऑफ जापान द्वारा दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं के बीच जापानी बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली है। आज होने वाली सेबी की बैठक से पहले बाजार में भी घबराहट होगी, जहां सेबी एफएंडओ सेगमेंट में रिटेल भागीदारी को रोकने के लिए कई उपायों की घोषणा कर सकता है, हाल ही में एक रिपोर्ट के बाद जिसमें सुझाव दिया गया था कि 1 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत एफएंडओ व्यापारियों में से 93 प्रतिशत ने वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 24 के बीच प्रति व्यापारी लगभग 2 लाख रुपये का औसत नुकसान उठाया।

आज भी की निगाहें मनबा फाइनेंस की लिस्टिंग पर होंगी, जिसके 150.84 करोड़ रुपये के आईपीओ को हाल ही में 224.05 गुना बोलियां मिली हैं। डिफ्यूजन इंजीनियर्स का आईपीओ आज बंद हो जाएगा। एसएमई आईपीओ नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज, फोर्ज ऑटो इंटरनेशनल, सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशंस और दिव्यधन रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज भी आज बंद हो जाएंगे।

वैश्विक बाजारों में, जापान के निक्केई में शुरुआती कारोबार में 4 प्रतिशत की गिरावट आई, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व की दौड़ में शिगेरु इशिबा की आश्चर्यजनक जीत से ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने पहले राजकोषीय समेकन की वकालत की थी।

घरेलू स्तर पर, मिंट की एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि सेबी आज अपनी बोर्ड मीटिंग में पद्मनाभन समिति की सभी सात सिफारिशों को लागू कर सकता है। सेबी ने हाल ही में वायदा और विकल्प (एफ एंड ओ) पर नए परामर्श पत्र जारी किए, जिसमें डेरिवेटिव में खुदरा सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए सात प्रस्ताव सुझाए गए हैं। इनमें अपफ्रंट आधार पर विकल्प प्रीमियम का संग्रह, न्यूनतम अनुबंध आकार में संशोधन, साप्ताहिक सूचकांक उत्पादों का युक्तिकरण, स्थिति सीमाओं की इंट्राडे निगरानी, स्ट्राइक कीमतों का युक्तिकरण, समाप्ति के दिन कैलेंडर स्प्रेड लाभ को हटाना और निकट अनुबंध समाप्ति मार्जिन में वृद्धि आदि शामिल हैं।

अगर इन्हें पूरी तरह से लागू किया जाता है, तो शेयर बाजार के वॉल्यूम में करीब 30-40 फीसदी और घरेलू शेयर बाजारों की आय में 15-30 फीसदी की गिरावट देखने को मिलेगी। इन कदमों से डिस्काउंट ब्रोकर्स को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है, जिन्हें पिछले कुछ सालों में काफी सफलता मिली है।

बीएसई और एनएसई ने पहले ही अपने लेनदेन शुल्क में संशोधन की घोषणा कर दी है, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। शुक्रवार को घोषित किए गए इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप चुनिंदा खंडों के लिए शुल्क में वृद्धि होगी।

बीएसई पर, सेंसेक्स और बैंकेक्स ऑप्शन अनुबंधों के लिए लेनदेन शुल्क प्रीमियम टर्नओवर के प्रति करोड़ 3,250 रुपये तक बढ़ जाएगा। हालांकि, सेंसेक्स फिफ्टी और स्टॉक ऑप्शन सहित अन्य इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए शुल्क प्रीमियम टर्नओवर के प्रति करोड़ 500 रुपये पर अपरिवर्तित रहेगा।

एसजीएक्स निफ्टी 31.50 अंक या 0.12 प्रतिशत बढ़कर 26,321 पर कारोबार कर रहा था, जो दिन की सपाट शुरुआत का संकेत देता है।