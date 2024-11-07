Nifty 08 November Outlook: शुक्रवार को कैसा खुलेगा बाज़ार?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNifty 08 November Outlook: शुक्रवार को कैसा खुलेगा बाज़ार?

Ankur Tyagi
Delhi, Nov 7, 2024 17:10 IST

दो दिन की राहत रैली के बाद बाजार में फिर से गिरावट, फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले सतर्कता। दो दिन की राहत रैली के बाद आज बाजार में फिर से भारी गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व के निर्णय से पहले निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में आज 1% से अधिक  की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। दोपहर 2 बजे तक निफ्टी 286 अंक गिरकर 24,196 पर और सेंसेक्स 835 अंक की गिरावट के साथ 79,542 पर कारोबार कर रहा है। बुधवार को बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों के कुल मार्केट कैप में ₹8 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी, जो आज लगभग ₹3.4 लाख करोड़ कम हो चुकी है। इस गिरावट में सबसे ज्यादा असर निफ्टी आईटी, मेटल, ऑटो और फाइनेंशियल स्टॉक्स में देखा जा रहा है। हालाँकि, अमेरिकी बाजार कल डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उछाल के साथ बंद हुए थे, जहां डाओ जोंस, S&P 500, और नैस्डैक रिकॉर्ड स्तर पर रहे।

आज बाजार में गिरावट के कारण

चीन का राहत पैकेज: चीन की NPC स्टैंडिंग कमेटी की 14वीं बैठक इस हफ्ते चल रही है, जो 8 नवंबर तक जारी रहेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन जल्द ही अतिरिक्त 10 लाख करोड़ युआन का राहत पैकेज घोषित कर सकता है। इस खबर के चलते हांग कांग के हैंग सैंग इंडेक्स में 1% की तेजी देखी गई है।

फेडरल रिजर्व की बैठक: अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक भी चल रही है, और आज रात (भारतीय समय के अनुसार) इसके निर्णय की घोषणा की जाएगी। बाजार में 25 बेसिस प्वॉइंट दर कटौती की उम्मीद है, लेकिन मुख्य ध्यान फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बयानों पर रहेगा। यदि ट्रंप प्रशासन चीन पर 60% टैरिफ और अन्य देशों पर 10-20% टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका में महंगाई बढ़ने की संभावना है, जिससे फेडरल रिजर्व की नीति प्रभावित हो सकती है।

रुपये में गिरावट: मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड स्तर पर गिरा। ट्रंप की जीत के बाद डॉलर के और मजबूत होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे रुपया दबाव में आ सकता है।

एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर तकनीकी विश्लेषक, रुपक डे के मुताबिक, "निफ्टी में तीव्र गिरावट आई, क्योंकि इंडेक्स 21 ईएमए से ऊपर बढ़ने में असफल रहा, जिससे बाजार में भारी मुनाफावसूली देखी गई। दैनिक चार्ट पर एक 'बेयरिश एंग्लफिंग' पैटर्न बना है, जो बाजार की कमजोर भावना को दर्शाता है। यह भावना और भी नकारात्मक हो सकती है यदि निफ्टी 24,200 के स्तर से नीचे ठहरता है। उच्च स्तर पर 24,500-24,550 का दायरा एक प्रतिरोध क्षेत्र का काम कर सकता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

