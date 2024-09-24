scorecardresearch
NFO : बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 24, 2024 13:18 IST

बड़ौदा बीएनपी पारिबा म्यूचुअल फंड ने अपना न्‍यू फंड ऑफर (NFO) बड़ौदा बीएनपी पारिबा निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। यह न्‍यू फंड ऑफर 25 सितंबर 2024 को खुल रहा है और 9 अक्टूबर 2024 को बंद होगा। यह एक ओपेन एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो निफ्टी 200 मोमेंटम 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ट्रैक करेगी। इस स्‍कीम को मोमेंटम इन्वेस्टिंग की ताकत का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्‍कीम द्वारा निवेश के लिए निफ्टी 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स से मोमेंटम के आधार पर टॉप 30 शेयरों का चुनाव किया जाएगा। इन 30 कंपनियों का चुनाव निफ्टी 200 इंडेक्स से उनके सामान्य मोमेंटम स्कोर के आधार पर किया जाता है।

बड़ौदा बीएनपी पारिबा एएमसी के सीईओ सुरेश सोनी

बड़ौदा बीएनपी पारिबा एएमसी के सीईओ सुरेश सोनी का कहना है कि हमारा बड़ौदा बीएनपी पारिबा निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड पैसिव इन्वेस्टिंग की कास्‍ट-एफिशिएंसी और फैक्‍टर-बेस्‍ड निवेश का लाभ उठाकर बेहतर प्रदर्शन की क्षमता दोनों की ही सबसे अच्छी पेशकश करना चाहता है। इस स्‍ट्रैटेजी ने बैक-टेस्टिंग में अच्छे रिजल्‍ट दिए हैं, साथ ही मोमेंटम स्‍ट्रैटेजी (जैसा कि निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स द्वारा दिखाया गया है) ने निफ्टी 50 इंडेक्स से लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
