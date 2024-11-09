IRFC, IRCTC, Oil India समेत 25 कंपनियां निवेशकों की करेंगी मौज! Dividend, bonus से जुड़ी खबरें

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारIRFC, IRCTC, Oil India समेत 25 कंपनियां निवेशकों की करेंगी मौज! Dividend, bonus से जुड़ी खबरें

निवेशकों का ध्यान आने वाले हफ्ते दलाल स्ट्रीट पर IRFC, Container Corporation of India, IRCTC, Indraprastha Gas, Oil India और Power Grid जैसी कंपनियों पर होगा। अगले पांच दिनों में 25 से अधिक कंपनियां अपने शेयरों को ex-dividend के रूप में ट्रेड करेंगी।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Nov 9, 2024 13:15 IST

निवेशकों का ध्यान आने वाले हफ्ते दलाल स्ट्रीट पर  IRFC, Container Corporation of India, IRCTC, Indraprastha Gas, Oil India और Power Grid Corporation of India जैसी कंपनियों पर होगा। अगले पांच दिनों में 25 से अधिक कंपनियां अपने शेयरों को ex-dividend के रूप में ट्रेड करेंगी, जिनमें डिविडेंड, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसे एलान शामिल हैं। इन स्टॉक्स में से कई डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट भी घोषित करेंगे।

अगले सप्ताह Ex-Dividend ट्रेड होने वाले स्टॉक्स

DCM Shriram Limited
 कंपनी ने ₹2 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 11 नवंबर निर्धारित की गई है।

TD Power Systems
 कंपनी ने ₹0.60 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 11 नवंबर निर्धारित की गई है।

Indraprastha Gas
कंपनी ने ₹5.50 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर है।

IRFC
इस कंपनी ने ₹0.80 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 12 नवंबर तय की गई है।

Amara Raja Energy & Mobility
कंपनी ने ₹5.30 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर निर्धारित की गई है।

Astral Ltd
कंपनी ने ₹1.50 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 15 नवंबर निर्धारित की गई है।

Container Corporation of India
कंपनी ने ₹3.25 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 15 नवंबर निर्धारित की गई है।

Indian Metals & Ferro Alloys Limited
कंपनी ने ₹10 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 15 नवंबर निर्धारित की गई है।

IRCTC
इस कंपनी ने ₹4.00 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर है।

K.P. Energy Ltd
कंपनी ने ₹0.20 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर तय की गई है।

Oil India Limited
कंपनी ने ₹3.00 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 15 नवंबर है।

Page Industries Limited
कंपनी ने ₹250 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 16 नवंबर तय की गई है।

Power Grid Corporation of India
कंपनी ने ₹4.50 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर निर्धारित की गई है।

RITES Limited
कंपनी ने ₹1.75 प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, और रिकॉर्ड डेट 15 नवंबर है।

वहीं Worth Investment & Trading Co. और Bajaj Steel Industries अपनी बोनस इश्यू एलान के बाद अगले हफ्ते ex-dividend के रूप में ट्रेड करेंगे। इसके अलावा Wonder Electricals, Jost’s Engineering Company, JTL Industries, और Contil India भी अपनी स्टॉक स्प्लिट घोषणाओं के बाद अगले हफ्ते ex-dividend होंगे, जैसा कि BSE डेटा में देखा गया है।

Ex-Date:
Ex-Date वह तारीख होती है, जिसके बाद कंपनी के शेयर खरीदे जाने पर डिविडेंड या बोनस का फायदा नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि यदि आप इस तारीख के बाद कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो आप डिविडेंड या बोनस के योग्य नहीं होंगे। Ex-Date कंपनी द्वारा तय की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Nov 9, 2024