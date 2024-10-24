इस PSU Bank Share को लेकर आई बड़ी खबर! स्टॉक अपने हाई से 38 प्रतिशत नीचे

शेयर मार्केट में भारी दबाव देखने को मिल रहा है। निवेशकों के पोर्टफोलियो में 25 से 30 प्रतिशत का करेक्शन आ चुका है। ऐसे में क्या कोई स्टॉक है, जो उनके नुकसान की भरपाई कर सकता है। तो इसके लिए घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने एक सरकारी बैंक के स्टॉक को चुना है।

पिछले कुछ वक्त से देखें तो सरकारी बैंकों के शेयर प्रदर्शन काफी खराब रहा है। अपने हाई से ये सारे स्टॉक्स 35-40% तक नीचे जा चुके हैं। NIFTY PSU Bank इंडेक्स पिछले एक हफ्ते में 6 प्रतिशत और तीन महीने में 14% टूट चुका है। रिजल्ट के सीजन भी बाजार में सिर्फ वो ही स्टॉक अच्छे चल रहे हैं जिनके नतीजे अच्छे रहे हैं। इस माहौल के बीच मोतीलाल ओसवाल ने PSU Union Bank of India के शेयर में खरीद की सलाह दी है। यह शेयर 110 रुपए की रेंज में कारोबार कर रहा है। अपने हाई से स्टॉक 38 प्रतिशत नीचे आ चुका है। पिछले 6 महीने में 25 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

Anand Rathi Securities ने स्टॉक पर 142 रुपए का टारगेट दिया है, जोकि मौजूदा स्तर से करीब 30 प्रतिशत ज्यादा है। ब्रोकरेज को ये स्टॉक मौजूदा भाव से अट्रैक्टिव लग रहा है।

Motilal Oswal ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 135 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। शेयर में BUY की रेटिंग को बरकरार रखा है। ब्रोकरेज का कहना है कि वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में कमाई में 24% की ग्रोथ दर्ज की है जो दूसरी छमाही में सिर्फ 4 प्रतिशत रह सकती है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी उछाल आया है। लोन बुक का ग्रोथ 11-13 प्रतिशत रहने की उम्मीद है जबकि डिपॉजिट्स पर दबाव जारी है और यह 9-11 प्रतिशत के बीच में रहने की उम्मीद है।

Q2 में Union Bank of India का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा। नेट प्रॉफिट 34.43% के ग्रोथ के साथ 3679 करोड़ रुपए रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम मामूली गिरावट के साथ 9047 करोड़ रुपए रही। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 28 bps घटकर 2.90% रहा। लोन बुक 9.63 % ग्रोथ के साथ 9.28 लाख करोड़ रुपए और डिपॉजिट्स 9.17% ग्रोथ के साथ 12.41 लाख करोड़ रुपए रहा। ग्रॉस NPA 202 bps सुधार के साथ 4.36% और नेट NPA 32 bps सुधार के साथ 0.98% रहा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।