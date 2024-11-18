Brightcom Group, जिनके शेयर मौजूदा वक्त में ट्रेडिंग के लिए निलंबित हैं। अब खबर आ रही है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा में देरी की है।

रविवार शाम को जारी किए गए अपने वीकली अपडेट्स में ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा कि अब वो बुधवार 20 नवंबर, 2024 को अपनी तिमाही परिणामों की घोषणा करेगा। इससे पहले के वीकली अपडेट में कंपनी ने कहा गया था कि तिमाही परिणामों की घोषणा के लिए बोर्ड बैठक रविवार 17 नवंबर को आयोजित की जाएगी।

निवेशक अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल अब शुक्रवार 22 नवंबर को आयोजित की जाएगी। ब्राइटकॉम ग्रुप की वित्तीय वर्ष 2023 के लिए सालाना सामान्य बैठक (AGM) की तारीख पहले की तरह 21 नवंबर रहेगी। कंपनी ने यह भी योजना बनाई है कि वह M/s A.V.R.S.K और एसोसिएट्स LLP, जो बेंगलुरु से स्थित हैं, कंपनी को वैधानिक ऑडिट फर्म नियुक्त करेगी, जिसमें श्रीहारी सुवारापू को सहयोगी साझेदार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इन दोनों को आगामी AGM में नियुक्त किया जाने का प्रस्ताव है, जैसा कि वीकली अपडेट में कहा गया है।

जहां तक ​​ट्रेडिंग निलंबन को रद्द करने का सवाल है, ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा कि सभी औपचारिकताएं और चर्चाएं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के साथ पूरी होने की प्रक्रिया में हैं, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के साथ चर्चाएं अंतिम चरण में हैं।

ब्राइटकॉम ग्रुप को उम्मीद है कि एक्सचेंज दिसंबर 14, 2024 से पहले पूरी तरह से ट्रेडिंग निलंबन को रद्द करने के लिए एक सर्कुलर जारी करेंगे। ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर पिछले पांच महीने से नियमित ट्रेडिंग के लिए निलंबित हैं, जिससे 6.5 लाख से अधिक छोटे शेयरधारक परेशान हो गए हैं। ये केवल ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेगमेंट में ट्रेड होते हैं और 'Z' ग्रुप के स्टॉक्स की कैटेगरी में हैं, जहां ट्रेडिंग सिर्फ हफ्ते के पहले बिजनेस के दिन पर होती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

