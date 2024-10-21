scorecardresearch
Tech Mahindra पर आ गए नए टारगेट?

Delhi,UPDATED: Oct 21, 2024 15:26 IST

टेक महिंद्रा लिमिटेड के शेयर सोमवार के कारोबार में 4.34 प्रतिशत उछलकर 1,761.30 रुपये के एक साल के हाई पर पहुंच गए, जो दूसरी तिमाही (Q2 FY25) की मजबूत आय के कारण है। शेयर को पिछली बार 0.62 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,698.45 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था। इस कीमत पर, यह साल-दर-साल (YTD) आधार पर 30.84 प्रतिशत चढ़ चुका है।

कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्ज

आईटी सेवा फर्म ने अपने कंसोलिडेटिड नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल (YoY) 153.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 1,250 करोड़ रुपये रही। इसका रेवेन्यु साल-दर-साल 3.5 प्रतिशत बढ़कर 13,313 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के दौरान, कंपनी का PAT मार्जिन 9.4 प्रतिशत रहा, जो साल-दर-साल 560 बीपीएस अधिक है। नए सौदे जीतने वाली TCV 603 मिलियन डॉलर रही।

महिंद्रा समूह की कंपनी ने प्रति इक्विटी शेयर

महिंद्रा समूह की कंपनी ने प्रति इक्विटी शेयर 15 रुपये का अंतरिम डिविडेंड भी घोषित किया और इसके लिए रिकॉर्ड तिथि 1 नवंबर तय की।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने टेकएम को 1,685 रुपये से संशोधित लक्ष्य मूल्य 1,850 रुपये प्रति शेयर के साथ 'Buy' कॉल दिया है। 
ब्रोकरेज ने कहा, "मार्जिन संभवतः अपने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और अगली कुछ तिमाहियों में इसमें सुधार होने की उम्मीद है। मांग के संदर्भ में, सुधार के कुछ शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो निकट भविष्य में तेजी की संभावना को दर्शाता है।"

एक्सिस सिक्योरिटीज ने यह भी कहा, "हम कंपनी की FY26E आय 71 रुपये प्रति शेयर पर 26x P/E गुणक प्रदान करते हैं, जो 1,850 रुपये के लक्ष्य मूल्य पर पहुंचता है। इसलिए, हम स्टॉक पर 'खरीद' की सलाह देते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
