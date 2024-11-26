scorecardresearch
New PAN Card: टैक्सपेयर्स को मिलेगा QR कोड वाला नया पैन कार्ड

PAN 2.0 प्रोजेक्ट: सरकार ने टैक्सपेयर्स की डिजिटल पहचान को और मजबूत करने के लिए QR कोड वाले नए पैन कार्ड (PAN Card) जारी करने का फैसला किया है। यह कार्ड पूरी तरह मुफ्त में दिया जाएगा, और इसके जरिए टैक्सपेयर्स के डिजिटल अनुभव को और बेहतर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। सरकार इस योजना पर कुल 1435 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 26, 2024 09:48 IST

क्या है PAN 2.0 प्रोजेक्ट का उद्देश्य?

PAN 2.0 प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य पैन को सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम में कॉमन आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल करना है। यह परियोजना भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है।

इसके तहत टैक्सपेयर्स को कई सुविधाएं मिलेंगी:

सर्विसेज तक आसान पहुंच: टैक्सपेयर्स अब सेवाओं का तेजी से उपयोग कर पाएंगे।
बेहतर सर्विस डिलीवरी: सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी डिलीवरी में सुधार होगा।
सुरक्षित डेटा: डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इको-फ्रेंडली प्रोसेस: कागज का कम उपयोग होगा जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
लोअर कॉस्ट: प्रक्रियाओं में लागत कम आएगी।

मुफ्त में मिलेगा नया पैन कार्ड

इस प्रोजेक्ट के तहत QR कोड वाले पैन कार्ड टैक्सपेयर्स को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जारी किए जाएंगे। यह कार्ड टैक्सपेयर्स के लिए उनकी सभी डिजिटल और फाइनेंशियल पहचान को सरल और सुरक्षित बनाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह कदम टैक्सपेयर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

78 करोड़ पैन कार्ड पहले ही जारी

अब तक देश में करीब 78 करोड़ पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से 98% व्यक्तिगत स्तर पर जारी हुए हैं। PAN 2.0 प्रोजेक्ट मौजूदा PAN/TAN 1.0 ढांचे का उन्नत रूप है। यह पैन सत्यापन सेवा को भी पूरी तरह एकीकृत करेगा।

क्या है पैन (PAN)?

पैन (Permanent Account Number) 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पहचान पत्र है, जिसे इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह हर उस व्यक्ति को दिया जाता है जो पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है।

मुख्य उद्देश्य: पैन नंबर के जरिए सरकार टैक्सपेयर्स के वित्तीय लेन-देन पर नजर रखती है।

महत्व: सभी वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है, ठीक वैसे ही जैसे वोटिंग के लिए वोटर आईडी जरूरी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

