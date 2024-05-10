New IPO to Invest: विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ने 4 साल में गो डिजिट पर 3.6 गुना रिटर्न कमाया!

भारतीय क्रिकेटर Virat Kohli और उनकी पत्नी Anushka Sharma को Go Digit General Investment में करीब चार साल पहले किए गए निवेश से मल्टीबैगर रिटर्न मिलने की संभावना है। कंपनी के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) में कहा गया है कि दोनों ने फरवरी 2020 में निवेश किया था। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोनों ने 14 फरवरी, 2020 को 75 रुपये प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के शेयर खरीदे। कोहली ने 2 करोड़ रुपये के 2,66,667 इक्विटी शेयर खरीदे, जबकि शर्मा ने प्लेसमेंट में 0.50 करोड़ रुपये के 66,667 इक्विटी शेयर खरीदे। दंपति ने बीमा कंपनी में कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपये का निवेश किया।

संपत्ति में 3.6 गुना से अधिक की वृद्धि

सेलिब्रिटी दंपत्ति की संपत्ति में 3.6 गुना से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि नए जमाने की सामान्य बीमा कंपनी अगले सप्ताह, बुधवार, 15 मई को अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने 258-272 रुपये प्रति शेयर का मूल्य बैंड तय किया है। विराट कोहली के 2,66,667 शेयरों की कीमत 7.25 करोड़ रुपये है, जबकि अनुष्का शर्मा के 66,667 शेयरों की कीमत 1.81 करोड़ रुपये है। प्राइस बैंड के ऊपरी छोर पर कुल निवेश की कीमत 9.07 करोड़ रुपये है। प्रेम वत्सा का फेयरफैक्स ग्रुप, कामेश गोयल, गोडिजिट इन्फोवर्क्स सर्विसेज और ओबेन वेंचर्स एलएलपी गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के प्रमोटर हैं। कंपनी ने अपने ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) घटक को पहले प्रस्तावित 10.94 करोड़ शेयरों से घटाकर 5.47 करोड़ इक्विटी शेयर कर दिया है।

15 मई से 17 मई के बीच खुली अपनी प्रारंभिक हिस्सेदारी

गो डिजिट 15 मई से 17 मई के बीच खुली अपनी प्रारंभिक हिस्सेदारी बिक्री के जरिए 2,600 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने 75 फीसदी हिस्सेदारी योग्य संस्थागत बोलीदाताओं (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित की है, जबकि 15 फीसदी गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए और 10 फीसदी खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है।

वित्त वर्ष 2023-24

वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी मुनाफे में आ गई और 39.19 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 35.54 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त नौ महीनों के लिए इसका नेट प्रॉफिट 130.83 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ 129.02 करोड़ रुपये रहा।

इश्यू के लिए रजिस्ट्रार

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी, एक्सिस कैपिटल, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, एचडीएफसी बैंक और आईआईएफएल सिक्योरिटीज गो डिजिट आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया इस इश्यू के लिए रजिस्ट्रार है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई दोनों पर सूचीबद्ध होंगे, गुरुवार 23 मई को सूचीबद्ध होने की संभावित तिथि है।