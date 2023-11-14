New IPO News: Tata Technologies का IPO 22 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा

Tata Technologies Limited 22 नवंबर को अपना ऑफर-फॉर-सेल खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद आईपीओ दाखिल करने वाली यह लगभग बीस सालों में टाटा समूह की पहली कंपनी होगी। टीसीएस 2004 में सार्वजनिक हुई। टाटा टेक ओएफएस 24 नवंबर को बंद हो जाएगी। टाटा टेक्नोलॉजीज ऑटो और एयरोस्पेस क्षेत्रों में कंपनियों के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है। टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के जरिए शेयरधारक 9.57 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं। 60,850,278 इक्विटी शेयरों तक का इश्यू 24 नवंबर को बोली के लिए बंद हो जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी की, कंपनी ने 13 नवंबर को एक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी।

2 नवंबर को, टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश सब्सिडियरी जगुआर लैंड रोवर के दम पर जुलाई-सितंबर तिमाही में 3,783 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटिड शुद्ध लाभ दर्ज किया। यह घरेलू ऑटो प्रमुख के लिए सकारात्मक नतीजों की लगातार चौथी तिमाही है। घरेलू वाहन निर्माता ने पिछले वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में 945 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध घाटा दर्ज किया।