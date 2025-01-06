Brightcom Group Share की ट्रेडिंग पर लगी रोक हटने की आ गई नई तारीख!



Brightcom Group के शेयरों में ट्रेडिंग लगभग 7 महीने से निलंबित है। अब कंपनी की ओर से बताया है कि आखिर ट्रेडिंग पर लगी रोक कब खत्म होने जा रही है, इसको लेकर नई समयसीमा साझा की गई है।

ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपनी वीकली अपडेट में कहा है कि कंपनी अब "आत्मविश्वासी" है कि ट्रेडिंग पर लगी रोक जनवरी महीने में खत्म हो जाएगी। हर प्रक्रिया आवश्यकता को तुरंत से संबोधित किया जा रहा है और प्रबंधन को विश्वास है कि वे अपनी ओर से किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

पिछले महीने एक पूर्व घोषणा में ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा था कि ट्रेडिंग पर रोक को 14 दिसंबर या उससे पहले निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि जबकि ट्रेडिंग निलंबन हटने के पीछे बाहरी कारक शामिल हैं, कंपनी की सक्रिय दृष्टिकोण और अपनी जिम्मेदारियों पर मजबूत ध्यान केंद्रित करने से यह "बहुत कम संभावना" है कि यह प्रक्रिया जनवरी के बाद बढ़े।

कंपनी ने अपनी वीकली अपडेट में कहा कि BSE निरस्तीकरण समिति के सदस्यों के साथ बैठक "बहुत रचनात्मक" थी और ट्रेडिंग निलंबन के समाधान की दिशा में प्रगति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि मुख्य समिति, जो निलंबन की हटाने के लिए प्रारंभिक स्वीकृति देने के लिए जिम्मेदार है, अगले हफ्ते मिलने की योजना बना रही है। यह बैठक आगामी कदमों, जिसमें अनिवार्य साइट विजिट के लिए समयसीमा को अंतिम रूप देना शामिल है, का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होगी।

आपको बता दें कि ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों की ट्रेडिंग लगभग 7 महीने से निलंबित है, जिससे 6.5 लाख से अधिक छोटे निवेशक संकट में हैं। वर्तमान में यह शेयर केवल "Z" श्रेणी या ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेमेंट में ट्रेड करते हैं, जहाँ व्यापार केवल सप्ताह के पहले व्यापारिक दिन ही होता है।



