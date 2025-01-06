scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBrightcom Group Share की ट्रेडिंग पर लगी रोक हटने की आ गई नई तारीख!

Brightcom Group Share की ट्रेडिंग पर लगी रोक हटने की आ गई नई तारीख!

Brightcom Group के शेयरों में ट्रेडिंग लगभग 7 महीने से निलंबित है। अब कंपनी की ओर से बताया है कि आखिर ट्रेडिंग पर लगी रोक कब खत्म होने जा रही है, इसको लेकर नई समयसीमा साझा की गई है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 6, 2025 09:09 IST
Brightcom Group
Brightcom Group


Brightcom Group के शेयरों में ट्रेडिंग लगभग 7 महीने से निलंबित है। अब कंपनी की ओर से बताया है कि आखिर ट्रेडिंग पर लगी रोक कब खत्म होने जा रही है, इसको लेकर नई समयसीमा साझा की गई है।

ब्राइटकॉम ग्रुप ने अपनी वीकली अपडेट में कहा है कि कंपनी अब "आत्मविश्वासी" है कि ट्रेडिंग पर लगी रोक जनवरी महीने में खत्म हो जाएगी। हर प्रक्रिया आवश्यकता को तुरंत से संबोधित किया जा रहा है और प्रबंधन को विश्वास है कि वे अपनी ओर से किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

advertisement


पिछले महीने एक पूर्व घोषणा में ब्राइटकॉम ग्रुप ने कहा था कि ट्रेडिंग पर रोक को 14 दिसंबर या उससे पहले निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि जबकि ट्रेडिंग निलंबन हटने के पीछे बाहरी कारक शामिल हैं, कंपनी की सक्रिय दृष्टिकोण और अपनी जिम्मेदारियों पर मजबूत ध्यान केंद्रित करने से यह "बहुत कम संभावना" है कि यह प्रक्रिया जनवरी के बाद बढ़े।

कंपनी ने अपनी वीकली अपडेट में कहा कि BSE निरस्तीकरण समिति के सदस्यों के साथ बैठक "बहुत रचनात्मक" थी और ट्रेडिंग निलंबन के समाधान की दिशा में प्रगति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि मुख्य समिति, जो निलंबन की हटाने के लिए प्रारंभिक स्वीकृति देने के लिए जिम्मेदार है, अगले हफ्ते मिलने की योजना बना रही है। यह बैठक आगामी कदमों, जिसमें अनिवार्य साइट विजिट के लिए समयसीमा को अंतिम रूप देना शामिल है, का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होगी।

आपको बता दें कि ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों की ट्रेडिंग लगभग 7 महीने से निलंबित है, जिससे 6.5 लाख से अधिक छोटे निवेशक संकट में हैं। वर्तमान में यह शेयर केवल "Z" श्रेणी या ट्रेड-फॉर-ट्रेड सेमेंट में ट्रेड करते हैं, जहाँ व्यापार केवल सप्ताह के पहले व्यापारिक दिन ही होता है।
 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 6, 2025