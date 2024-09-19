scorecardresearch
BT TV
60 रुपए का स्टॉक 6 रुपए पर आया, फिर भी अपर सर्किट क्यों?

Nandan Denim Limited के शेयर को लेकर निवेशक काफी हैरान हैं। 60 रुपए का स्टॉक अचानक से 6 रुपए पर पहुंच गया। इतना ही नहीं गुरुवार को स्टॉक में जबरदस्त तेजी के साथ अपर सर्किट भी लगा। कंपनी के शेयर 6.81 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए। ये इसका 52 वीक का नया हाई प्राइस भी रहा। आइये जानते हैं शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह?

Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Sep 19, 2024 22:50 IST
60 रुपए का स्टॉक 6 रुपए पर आया फिर भी अपर सर्किट क्यों?
Nandan Denim Limited के शेयर को लेकर निवेशक काफी हैरान हैं। 60 रुपए का स्टॉक अचानक से 6 रुपए पर पहुंच गया। इतना ही नहीं गुरुवार को स्टॉक में जबरदस्त तेजी के साथ अपर सर्किट भी लगा। कंपनी के शेयर 6.81 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए। ये इसका 52 वीक का नया हाई प्राइस भी रहा। आइये जानते हैं शेयरों में इस तेजी के पीछे एक बड़ी वजह?

Nandan Denim Limited स्टॉक

दरअसल Nandan Denim Limited स्टॉक स्प्लिट यानि बंट गया। बता दें कि कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक नंदन डेनिम ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट के लिए गुरुवार 19 सितंबर को रिकॉर्ड डेट तय की थी। इसी वजह से स्टॉक 6 रुपए का दिख रहा है और निवेशकों काफी उत्साहित दिख रहे हैं।  

कंपनी ने क्या कहा था?

बता दें कि नंदन डेनिम स्टॉक स्प्लिट का फैसला 1:10 के रेशियो में किया गया था। इसका मतलब है कि हर पूर्ण भुगतान वाले ₹10 के फेस वैल्यू वाले मौजूदा इक्विटी शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रत्येक पूर्ण भुगतान वाले शेयर में विभाजित किया जाएगा।

कंपनी के रिजल्ट्स

अगर कंपनी के रिजल्ट्स पर नजर डालें तो जुलाई में नंदन डेनिम ने प्रॉफिट में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। कंपनी ने जून क्वार्टर 2024 में 7.49 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 1.70 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है। रेवेन्यू की बात की जाए तो सालाना आधार पर 30% बढ़कर 721 करोड़ रुपये आ गया है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में ये 553 करोड़ रुपये था।

कंपनी का बिजनेस मॉडल

Nandan Denim की बात की जाए तो ये भारत की प्रमुख और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी डेनिम मैन्युफैक्चरर है, जो दुनिया के 27 देशों और प्रमुख भारतीय रिटेल सेलर्स के बड़े क्लाइंट बेस को पूरा करती है। हाल ही में नंदन डेनिम्स लिमिटेड ने 10-फॉर-1 स्टॉक स्प्लिट का एलान किया था। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक मौजूदा 10 रुपये के शेयर को 1 रुपये के 10 नए शेयरों में बांटा  जाएगा। रिकॉर्ड डेट का एलान अभी होना बाकी है।

डिस्क्लेमर: बिजनेस टुडे बाजार की ओर से किसी भी स्टॉक में खरीद या बिक्री की सलाह नहीं है। कहीं भी निवेश से पहले SEBI एडवाइजर से राय जरूर लें।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
