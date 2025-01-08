Penny Share: बाजार में एंट्री लेने के बाद से ये शेयर कर रहा कमाल, 10 दिन में निवेशक को दिया छप्परफाड़ रिटर्न

NACDAC Infrastructure Share: जहां एक तरफ शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एनएसीडीएसी इन्फ्रास्ट्रक्चर फोकस में बने हुए हैं। कंपनी के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिला है।

आज के कारोबारी सत्र में कंपनी के शेयर 17 फीसदी तक चढ़ गए थे। इस तेजी के साथ कंपनी के शेयर ने अपने ऑल-टाइम हाई को टच किया है। शेयर में लगातार पांचवे दिन भी तेजी बरकरार है। जी हां, अब कंपनी का 52-वीक-हाई 106 रुपये हो गया है।

advertisement

निवेशको को दिया शानदार रिटर्न

एनएसीडीएसी इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयर दिसंबर में ही लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयर में तेजी बरकरार है। वैसे तो 27 दिसंबर 2024 यानी लिस्टिंग डेट से लेकर अभी तक कंपनी के शेयर ने टोटल करीब 40 फीसदी का रिटर्न दिया है।

अगर कंपनी द्वारा कुल रिटर्न की बात करें तो जिन निवेशकों को आईपीओ अलॉट हुआ है, उन्हें अभी तक में 200 फीसदी का रिटर्न मिला है। एनएसीडीएसी इन्फ्रास्ट्रक्चर आईपीओ का प्राइस बैंड 35 रुपये का था। आईपीओ की लिस्टिंग 90 फीसदी प्रीमियम यानी 66.50 रुपये प्रति शेयर पर हुई। अब अगर कैलकुलेट करें तो कंपनी के शेयर ने आईपीओ प्राइस बैंड के मुकाबले 204 फीसदी का रिटर्न दिया है।

क्या करती है कंपनी

एनएसीडीएसी इन्फ्रास्ट्रक्चर के पास केंद्र और राज्य सरकार के कई प्रोजेक्ट हैं। हाल के वर्षों में कंपननी ने लगभग 63 प्रोजेक्ट (प्रोजेक्ट मूल्य 96.75 करोड़ रुपये) सफलतापूर्वक पूरा किया है। अक्टूबर के अंत तक में कंपनी की ऑर्डर बुक 88.33 करोड़ रुपये थी। विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास कंपनी की 9.46 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, रिटेल निवेशकों के पास करीब 15 फीसदी हिस्सेदारी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

