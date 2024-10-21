निवेशकों के 10 पसंदीदा स्टॉक से म्यूचुअल फंड्स ने बनाई दूरी

बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले एक महीने में NIFTY 50 इंडेक्स में 4 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुका है। FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ऊपर से सितंबर 2024 के दौरान म्यूचुअल फंड्स के कुछ फैसले हैरान कर रहे हैं। पिछले एक महीने में NIFTY Midcap 100 इंडेक्स में करीब 3 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। अब ऐसे में म्यूचुअल फंड्स ने भी मिडकैप से जुड़े स्टॉक्स से दूरी बनाने का फैसला किया है।

advertisement

म्यूचुअल फंड्स की ओर से 10 Mid Cap Stocks को अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

1. Oil India

बिकवाली करने वाली एक्टिव स्कीम्स: 14

Canara Rob Mid Cap, WhiteOak Capital Large Cap Fund और दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बेचा

2. Indian Bank

बिकवाली करने वाली एक्टिव स्कीम्स: 12

Baroda BNP Paribas Multi Cap, HSBC Small Cap और दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बेचा

3. Container Corporation of India (CONCOR)

बिकवाली करने वाली एक्टिव स्कीम्स: 12

Invesco India Infrastructure, Sundaram Large & Mid Cap और दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बेचा

4. Bank of India

बिकवाली करने वाली एक्टिव स्कीम्स: 9

Aditya Birla SL Pure Value, LIC MF Midcap और दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बेचा

5. Housing and Urban Development Corporation (HUDCO)

बिकवाली करने वाली एक्टिव स्कीम्स: 6

Shriram Flexi Cap, JM Large Cap और दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बेचा

6. Indus Towers

बिकवाली करने वाली एक्टिव स्कीम्स: 32

Kotak Balanced Advantage, Mahindra Manulife Large & Mid Cap और दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बेचा

7. Vodafone Idea

बिकवाली करने वाली एक्टिव स्कीम्स: 11

ITI Mid Cap, Union Midcap और दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बेचा

8. Ashok Leyland

बिकवाली करने वाली एक्टिव स्कीम्स: 9

Tata Large & Mid Cap, Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver और दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बेचा

9. 3M India

बिकवाली करने वाली एक्टिव स्कीम्स: 8

Union Business Cycle, ICICI Pru Innovation और दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बेचा

10. Petronet LNG

बिकवाली करने वाली एक्टिव स्कीम्स: 7

Axis Midcap, Bandhan Multi Cap और दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बेचा