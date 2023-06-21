PM मोदी से मिलने के बाद मस्क का हुआ 82 हज़ार करोड़ का फायदा, शेयर एक झटके में छुआ आसमान

जब दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी Elon Musk भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात कर रहे थे, तब उनकी ईवी कंपनी के शेयर रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे थे। ये मुलाकात भारत में Tesla के भविष्य को लेकर थी, जिस पर मुहर खुद अब एलन मस्क ने लगाई है। ऐसे में पीएम मोदी मस्क के लिए लकी चार्म समझे जा रहे हैं। क्योंकि इस मुलाकात के बाद जो आंकड़ा सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला है। Bloomberg Billionaires Index के अनुसार देश के सबसे अमीर कारोबारी की दौलत में करीब 10 बिलियन डॉलर यानी 82 हजार करोड़ रुपये ज्यादा इजाफा हुआ है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की मुलाकात PM मोदी से हुई थी, जिसमें टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर बातचीत हुई, बाद में मस्क ने खुद भारत में एंट्री पर अपनी हामी भरी और जल्द से जल्द प्लांट लगाने की बात भी कही।

उसी दौरान Tesla के शेयरों में पंख लगते हुए दिखाई दिए। अमेरिकी शेयर बाजार के इंडेक्स नैस्डैक पर टेस्ला के शेयर 5.34 फीसदी की तेजी के साथ 274.45 डॉलर पर बंद हुए। इस दौरान कंपनी का शेयर 274.75 डॉलर पर भी पहुंचा। पिछले पांच दिनों में कंपनी के शेयरों में 21 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है और साल 2023 में 166 फीसदी का इजाफा देखने को मिल चुका है। वहीं दूसरी ओर टेस्ला के शेयरों में इजाफे के साथ एलन मस्क की दौलत में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। मंगलवार को मस्क की दौलत में 9.95 बिलियन डॉलर यानी करीब 82 हजार करोड़ रुपये का इजाफा देखने को मिला। जिसके बाद उनकी कुल दौलत 243 अरब डॉलर पहुंच चुकी है।

सोमवार और मंगलवार को मिला दिया जाए तो मस्क की नेटवर्थ में दो दिनों में 13 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। दूसरी ओर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी Arnault Bernard की नेटवर्थ 5.75 अरब डॉलर की गिरावट आई है और उनकी कुल दौलत 200 अरब डॉलर से नीचे आते हुए 197 अरब डॉलर रह गई है। वैसे इस साल एलन मस्क ने नेटवर्थ बढ़ाने के मामले में इतिहास रच दिया है, साल 2023 में उन्होंने अपनी दौलत में 106 अरब डॉलर का इजाफा किया है, ताज्जुब की बात तो ये है कि दुनिया के 9वें सबसे अमीर कारोबारी Sergey Brin की ​कुल दौलत 106 अरब डॉलर है। उसके बाद तो किसी कारोबारी की कुल दौलत इस लेवल पर नहीं आई है। यहां तक कि Mark Zuckerberg की कुल दौलत 104 अरब डॉलर है, जोकि दुनिया के 10वें सबसे अमीर कारोबारी हैं। जानकारों के अनुसार जल्द ही एलन मस्क 250 अरब डॉलर के लेवल को पार कर जाएंगे। संभावना इस बात की भी जताई है कि वो इस साल अपनी लाइफ टाइम नेटवर्थ रिकॉर्ड 340 अरब डॉलर को भी पार कर सकते हैं जो उन्होंने नवंबर 2020 में बनाया था।

