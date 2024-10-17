scorecardresearch
HAL, Coal India, Tata समेत कई स्टॉक्स में कमाई का मौका! आपके पास हैं ये शेयर्स?

जहां एक तरफ जहां सरकारी कंपनियों के स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर ब्रोकरेज Axis Direct ने मल्टीबैगर PSU स्टॉक समेत दूसरे शेयरों में आने वाले दिनों में शानदार रिटर्न की संभावना जताई जा रही है।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 17, 2024 07:13 IST
NHPC is aiming for 20 GW of capacity, equating to Rs 4,504 per GW based on its current market cap, which is notably lower than Adani Green Energy's Rs 5,550 per GW.

Hindustan Aeronautics
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर फिलहाल 4,656 रुपए प्रति शेयर के भाव पर है और इसे 4,604-4,650 रुपए की रेंज में खरीदने की सलाह दी गई है। इसका Target Price 4,845 रुपए तय किया गया है। साथ ही स्टॉपलॉस 4,585 रुपए पर रखा गया है। यह स्टॉक अपने मजबूत ऑर्डर बुक और भविष्य की योजनाओं के चलते निवेशकों को बड़ा मुनाफा दे सकता है।

Tata Technologies
टाटा टेक्नोलॉजीज का शेयर इस समय 1,077 रुपए पर है।  एक्सिस डायरेक्ट ने इसे 1,050-1,065 रुपए की रेंज में खरीदने की सलाह दी है। साथ ही Target Price 1,167 रुपए और स्टॉपलॉस 1,039 रुपए पर रखा गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि स्टॉक तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में अपने मजबूत प्रदर्शन की वजह से निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर है।

Coal India
कोल इंडिया का शेयर इस समय 496 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 492-497 रुपए की रेंज में खरीदारी करना सही रहेगा। इसका टारगेट 524 रुपए रखा गया है और स्टॉप लॉस 488 रुपए पर। ब्रोकरेज के हिसाब से शेयर निवेशकों को शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा दे सकता है।

SBI Cards
SBI कार्ड्स का शेयर 742 रुपए पर है और इसे 736-743 रुपए की रेंज में खरीदने की सलाह दी गई है। इसका Target Price 788 रुपए तय किया गया है और स्टॉपलॉस 728 रुपए का है। यह स्टॉक मजबूत फंडामेंटल्स के कारण एक सुरक्षित दांव हो सकता है, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है।

Bajaj Finserv
बजाज फिनसर्व का शेयर 1,864 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट्स ने इसे 1,845-1,865 रुपए की रेंज में खरीदने की सलाह दी है। Target Price 1,970 रुपए और स्टॉपलॉस 1,830 रुपए रखा गया है। बाजार में अस्थिरता के बावजूद ब्रोकरेज का मानना है कि यह स्टॉक तेजी के संकेत दे रहा है।

आपको बता दें कि एक्सिस डायरेक्ट ने 5 ऐसे स्टॉक्स की पहचान की है जिसमें Coal India, Bajaj Finserv, SBI Cards, Tata Technologies, और Hindustan Aeronautics शामिल है और इसमें  अगले 15 दिनों के लिए निवेश की सलाह दी है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
